    國際

    伊朗鎮壓示威死亡人數還在升高 人權組織最新統計：已逾7000人

    2026/02/12 21:43 編譯管淑平／綜合報導
    伊朗反對派領袖7日在柏林出席聲援伊朗示威者的活動。（路透檔案照）

    人權組織12日表示，伊朗政府鎮壓上月爆發的全國反政府示威行動，導致的死亡人數已經攀升到至少7002人，遠高於官方公布的數字，而且此人數還有可能繼續增加。

    《美聯社》12日報導，總部設於美國的「人權行動者新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）公布最新統計指出，伊朗鎮壓示威已造成至少7002人喪生，但是更多下落不明的人恐怕也會登上死亡名單。該機構向來精確統計伊朗過去幾次動亂的死傷情況，透過伊朗境內權益運動人士網絡，查證死亡名單。由於伊朗政府持續限制與境外的通訊，因此交叉查證死亡人數的進展緩慢。

    伊朗政府僅於1月21日公布一次官方統計的死亡人數，稱有3117人喪生。過去伊朗示威活動中，其神權政權就曾被批評低報或未公布死亡人數。

    在伊朗正式希圖與美國談判其核計畫之際，鎮壓示威造成的死亡人數仍在緩慢增加，升高伊朗政府整體面臨的國內、外壓力。在國內，伊朗廣泛鎮壓異議引發的怒火餘燼未消，在喪生者家屬舉行傳統40天哀悼期之際，這股怒火仍有可能再度升高。

    在外交上，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日訪問華府，直接向美國總統川普表達對德黑蘭採取更強硬立場。川普在會談後發文表示，他在與納坦雅胡的會談中，堅持繼續與伊朗談判，看看是否能達成協議，「除此之外未達成任何定論」，但是川普也警告伊朗，「上一次他們決定不達成協議比較好，然後他們就被攻擊了……那次對他們來說不是好事，希望這次他們會更理智、更負責任」。

