天文學界鬆口氣！ 智利撤銷3000億工業設施案 保住全球最清澈天空

天文學界近日傳來好消息：智利政府撤回在阿塔卡瑪沙漠（Atacama）興建總投資金額高達100億美元（約3100億台幣）的工業設施計畫。阿塔卡瑪沙漠為智利著名的天文觀測地，天文學家曾警告，這項工業設施將威脅這處全球最清澈的天空。

英國《衛報》10日報導，這項綠氫和氨生產設施開發計畫「INNA」，占地約3000公頃，涵蓋一座港口和連接海岸的運輸路線，以及三座太陽能發電廠，智利政府環境部門經過將近一年來的評估後，現在證實，與設施提案公司AES Andes會談後，計畫已正式撤回。

阿塔卡瑪沙漠為全球地面天文台最佳地點，工業設施選址鄰近多座世界頂級天文台，如距離歐洲南方天文台（ESO）設於該地的帕拉納天文台（Paranal Observatory）僅11.6公里；天文台旗下包括「甚大望遠鏡」（VLT）、以及完工後可望成為全球最大地面光學望遠鏡的「極大望遠鏡」（ELT）。

天文學家之前已多次警告，INNA計畫將對天文觀測造成無法彌補的傷害，包括增加光害影響數據判讀、造成地面微小振動影響觀測儀器、以及揚起的塵埃可能落在精密望遠鏡鏡面，以及增加大氣擾動等。去年12月，2020年諾貝爾物理學獎得主根策爾（Reinhard Genzel）率領多名科學家，發表公開信，力促智利政府終止該開發案。

歐洲南方天文台智利代表德格雷戈里奧（Itziar de Gregorio）說，INNA計畫取消，不再對帕拉納天文台造成負面影響，然而，這項大型建設計畫使一迫切問題浮上檯面，即智利亟需為這些專業天文觀測區域，建立更明確保護機制，「這次（計畫）取消不表示保護空域的工作結束了」。

AES Andes為在智利、哥倫比亞和阿根廷開發燃煤、天然氣、水力、風力和太陽能發電的美國AES公司子公司。該公司拒絕評論此事，不過在新聞稿中說，「經過對其投資計畫進行詳細分析後，（AES Andes）已決定停止執行INNA計畫」，但公司補充，計畫與當地其他活動「完全兼容」。

