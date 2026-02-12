日本首例！騎單車違規未出席安全講習 大阪男被函送檢方

大阪府出現全日本首例，未出席自行車安全講習被函送檢方；示意圖。（歐新社資料照）

大阪出現全日本首例「因未出席自行車安全講習而函送檢方」的案件，此案為居住在大阪府的40歲男子。警方表示，曾聯繫過男子超過50次，多次要求其接受講習，但男子以「家人過世」、「工作太忙無法前往」、「沒有錢繳講座費」等理由，前後共缺席講習14次。

《每日放送》（MBS）報導，男子曾接獲大阪府公安委員會命令，必須接受「自行車駕駛人講習」，但他未在期限內完成講習，因此被懷疑違反《道路交通法》。

依2015年修訂的《道路交通法》所設立的「自行車駕駛人講習」制度，凡是在3年內因闖紅燈、酒後騎車、邊騎車邊使用手機等危險駕駛行為，累計2次以上造成交通事故或遭警方取締者，即屬接受講習對象。

違反《道路交通法》的人，必須在指定的駕照考試場，接受為期3小時的講習，若違反規定，將處以5萬日圓（約新台幣10450元）以下的罰款。

在偵訊中，男子坦承犯行，表示「因為是自行車講習，所以輕忽了」。警方已附上建議起訴的「從嚴處分」意見送交檢方。

去年大阪府共有327人接受「自行車駕駛人講習」，但因違反自行車駕駛人講座受講命令，而被送辦的案件，則是全日本首例。

