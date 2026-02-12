為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    日本首例！騎單車違規未出席安全講習 大阪男被函送檢方

    2026/02/12 20:04 即時新聞／綜合報導
    大阪府出現全日本首例，未出席自行車安全講習被函送檢方；示意圖。（歐新社資料照）　

    大阪府出現全日本首例，未出席自行車安全講習被函送檢方；示意圖。（歐新社資料照）　

    大阪出現全日本首例「因未出席自行車安全講習而函送檢方」的案件，此案為居住在大阪府的40歲男子。警方表示，曾聯繫過男子超過50次，多次要求其接受講習，但男子以「家人過世」、「工作太忙無法前往」、「沒有錢繳講座費」等理由，前後共缺席講習14次。

    《每日放送》（MBS）報導，男子曾接獲大阪府公安委員會命令，必須接受「自行車駕駛人講習」，但他未在期限內完成講習，因此被懷疑違反《道路交通法》。

    依2015年修訂的《道路交通法》所設立的「自行車駕駛人講習」制度，凡是在3年內因闖紅燈、酒後騎車、邊騎車邊使用手機等危險駕駛行為，累計2次以上造成交通事故或遭警方取締者，即屬接受講習對象。

    違反《道路交通法》的人，必須在指定的駕照考試場，接受為期3小時的講習，若違反規定，將處以5萬日圓（約新台幣10450元）以下的罰款。

    在偵訊中，男子坦承犯行，表示「因為是自行車講習，所以輕忽了」。警方已附上建議起訴的「從嚴處分」意見送交檢方。

    去年大阪府共有327人接受「自行車駕駛人講習」，但因違反自行車駕駛人講座受講命令，而被送辦的案件，則是全日本首例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播