立陶宛總統顧問：無意關閉台灣代表處 看好兩國發展

立陶宛總統首席顧問說，立陶宛目前無意、也未準備關閉台灣代表處。（法新社檔案照）

立陶宛總統首席顧問斯卡伊斯潔利特昨日表示，立陶宛雖有意在大使層級恢復與中國的外交關係，但目前既無意、也未準備關閉設於首都維爾紐斯的台灣代表處，並看好與台灣發展經濟、科學與文化關係的基礎與前景。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）11日報導，斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）接受電台訪問時指出，外交圈曾提及，若要「糾正錯誤」，最徹底的方式是關閉代表處，而非僅更改名稱。不過她強調，立陶宛並未準備這麼做，因為看好與台灣在經濟、科學及文化領域的合作成果與發展前景。

斯卡伊斯潔利特表示：「目前我們既看不到關閉代表處的可能性，更重要的是，也看不到這樣做的必要性。」

據報導，斯卡伊斯潔利特表示，與中國關係正常化是立陶宛整體政策方向，但具體做法仍有待討論，並須與北京方面進行對話。「我們不能單方面更改代表處名稱，也不希望單方面關閉代表處。我們希望與中國、台灣的夥伴溝通。」她指出，相關對話複雜且需要時間，立陶宛方面並不急於推進。

立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）日前接受波羅的海新聞社（BNS）專訪時，以「錯誤」形容立陶宛於2021年准許設立台灣代表處，並稱此舉未與美國或歐盟協調。

中國外交部發言人林劍隨後回應表示，中方與立陶宛溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤。

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）10日接受LRT訪問時表示，如果用政治語言來表達，中國要求的「糾正錯誤」是指關閉台灣代表處。對此，瑙塞達認為中國應展現相互尊重。瑙塞達表示，立陶宛有能力自行作出決策並承擔後果，不應被視為需要受教的一方。儘管兩國國力規模存在差距，立方仍期盼在平等基礎上展開對話。

