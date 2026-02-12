為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    立陶宛總統顧問：無意關閉台灣代表處 看好兩國發展

    2026/02/12 18:43 中央社
    立陶宛總統首席顧問說，立陶宛目前無意、也未準備關閉台灣代表處。（法新社檔案照）

    立陶宛總統首席顧問說，立陶宛目前無意、也未準備關閉台灣代表處。（法新社檔案照）

    立陶宛總統首席顧問斯卡伊斯潔利特昨日表示，立陶宛雖有意在大使層級恢復與中國的外交關係，但目前既無意、也未準備關閉設於首都維爾紐斯的台灣代表處，並看好與台灣發展經濟、科學與文化關係的基礎與前景。

    立陶宛國家廣播電視台（LRT）11日報導，斯卡伊斯潔利特（Asta Skaisgirytė）接受電台訪問時指出，外交圈曾提及，若要「糾正錯誤」，最徹底的方式是關閉代表處，而非僅更改名稱。不過她強調，立陶宛並未準備這麼做，因為看好與台灣在經濟、科學及文化領域的合作成果與發展前景。

    斯卡伊斯潔利特表示：「目前我們既看不到關閉代表處的可能性，更重要的是，也看不到這樣做的必要性。」

    據報導，斯卡伊斯潔利特表示，與中國關係正常化是立陶宛整體政策方向，但具體做法仍有待討論，並須與北京方面進行對話。「我們不能單方面更改代表處名稱，也不希望單方面關閉代表處。我們希望與中國、台灣的夥伴溝通。」她指出，相關對話複雜且需要時間，立陶宛方面並不急於推進。

    立陶宛總理魯吉尼涅（Inga Ruginienė）日前接受波羅的海新聞社（BNS）專訪時，以「錯誤」形容立陶宛於2021年准許設立台灣代表處，並稱此舉未與美國或歐盟協調。

    中國外交部發言人林劍隨後回應表示，中方與立陶宛溝通的大門始終敞開，希望立方將改善雙邊關係的意願轉化為實際行動，儘早糾正錯誤。

    立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）10日接受LRT訪問時表示，如果用政治語言來表達，中國要求的「糾正錯誤」是指關閉台灣代表處。對此，瑙塞達認為中國應展現相互尊重。瑙塞達表示，立陶宛有能力自行作出決策並承擔後果，不應被視為需要受教的一方。儘管兩國國力規模存在差距，立方仍期盼在平等基礎上展開對話。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播