為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    愛情詐騙！ 日本6旬婦網戀誤信「加密貨幣投資」 慘賠1200萬

    2026/02/12 19:26 即時新聞／綜合報導
    日本富山縣60多歲女性遇到愛情詐騙，受害金額破千萬。警視廳警車示意圖。（歐新社資料照）

    日本富山縣60多歲女性遇到愛情詐騙，受害金額破千萬。警視廳警車示意圖。（歐新社資料照）

    日本富山縣富山市60多歲女性，在交友軟體上結識男子，並與其改以通訊軟體LINE聯絡，男子後續向她提議「投資加密貨幣」要求轉帳至指定帳戶，直到她到加密貨幣帳戶提領發現沒有餘額，才驚覺受騙，損失已超過6000萬日圓（約新台幣1255萬元）。

    FNN（日本新聞網）》報導，富山西警察署說明，60多歲女子在去年9月底，透過交友配對App認識了一名男子，之後改用LINE聯絡。在逐漸產生親近感的過程中，男子向她提議「為了存資金來做準備，一起進行投資吧。作為開始投資的準備，希望妳能將錢匯入我指定的帳戶」。

    女子在去年10月中旬至11月初，陸續向對方指定的帳戶匯款23萬日圓（約新台幣48000元）。之後男子又進一步要求她「開設加密貨幣帳戶，並以投資名義將資金匯入該帳戶」，女子因此開設了加密貨幣交易帳戶，並分10次匯入共計6061萬日圓（約新台幣1268萬元）的現金。

    當男子再度要求投入更多投資資金時，女子開始起疑，嘗試從加密貨幣帳戶提領資金，卻發現帳戶內已經沒有任何餘額，於是向警方諮詢，才意識到自己遭到詐騙。

    警方呼籲，若在社群軟體上與人變得親密後，對方開始談論金錢或推薦投資，應高度懷疑是詐騙行為，切勿獨自煩惱，務必與家人或警方諮詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播