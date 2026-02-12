愛情詐騙！ 日本6旬婦網戀誤信「加密貨幣投資」 慘賠1200萬

日本富山縣60多歲女性遇到愛情詐騙，受害金額破千萬。警視廳警車示意圖。（歐新社資料照）

日本富山縣富山市60多歲女性，在交友軟體上結識男子，並與其改以通訊軟體LINE聯絡，男子後續向她提議「投資加密貨幣」要求轉帳至指定帳戶，直到她到加密貨幣帳戶提領發現沒有餘額，才驚覺受騙，損失已超過6000萬日圓（約新台幣1255萬元）。

《FNN（日本新聞網）》報導，富山西警察署說明，60多歲女子在去年9月底，透過交友配對App認識了一名男子，之後改用LINE聯絡。在逐漸產生親近感的過程中，男子向她提議「為了存資金來做準備，一起進行投資吧。作為開始投資的準備，希望妳能將錢匯入我指定的帳戶」。

請繼續往下閱讀...

女子在去年10月中旬至11月初，陸續向對方指定的帳戶匯款23萬日圓（約新台幣48000元）。之後男子又進一步要求她「開設加密貨幣帳戶，並以投資名義將資金匯入該帳戶」，女子因此開設了加密貨幣交易帳戶，並分10次匯入共計6061萬日圓（約新台幣1268萬元）的現金。

當男子再度要求投入更多投資資金時，女子開始起疑，嘗試從加密貨幣帳戶提領資金，卻發現帳戶內已經沒有任何餘額，於是向警方諮詢，才意識到自己遭到詐騙。

警方呼籲，若在社群軟體上與人變得親密後，對方開始談論金錢或推薦投資，應高度懷疑是詐騙行為，切勿獨自煩惱，務必與家人或警方諮詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法