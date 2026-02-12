聯合國秘書長致賀伊朗國慶 人權團體痛批：公信力蕩然無存

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）。（法新社）

聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）近日向伊朗致信，祝賀1979年伊斯蘭革命紀念日。此舉引發伊朗反對派、人權團體與專家的強烈抨擊，認為在德黑蘭政權持續血腥鎮壓異議人士、處決示威者之際，聯合國的祝賀行為等同於為獨裁政權背書。對此，聯合國發言人強調該信件僅為「外交慣例」。

據《福斯新聞》報導，古特瑞斯在致伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）的賀信中，對伊朗國慶日表達「最誠摯的祝賀」，並稱週年紀念是反思國家發展與對國際社會貢獻的機會。然而，該賀信發布的時間點極為敏感，因為聯合國人權理事會才剛譴責伊朗暴力鎮壓抗議活動，據非官方統計，衝突中的傷亡人數恐已達3萬人。

請繼續往下閱讀...

對此，伊朗問題分析家贊德（Banafsheh Zand）批評，古特瑞斯的舉動並非單純的外交程序，而是「極度的政治麻木」。她直言，當伊朗人民仍忍受系統性虐待與處決時，聯合國向這些「痛苦的策劃者」表示祝賀，無疑是「道德失敗」，將嚴重損害聯合國的公信力，並對爭取自由的人民造成二次傷害。

非政府組織「全國民主伊朗聯盟」（NUFDI）政策主任加利里（Andrew Ghalili）也指出，這份慶賀信形同將一個建立在壓迫、處決與系統性破壞自由之上的政權「合法化」，完全忽略了示威者流下的鮮血，與仍在持續的人質綁架事件。人權團體更警告，這種「不負責任的禮儀」將使伊朗政權更肆無忌憚地遂行鎮壓。

面對排山倒海的批評，聯合國秘書長發言人杜加里克（Stéphane Dujarric）在例行記者會上澄清，該信件是基於長期以來的外交禮節，聯合國每年都會向所有成員國，發送內容一致的國慶賀信，藉此向該國人民致意。杜加里克強調，賀信內容不應被解讀為「支持該國政府的任何政策」，且古特瑞斯先前也曾公開批評過德黑蘭的暴力行徑。

針對伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）預計於23日，前往聯合國人權理事會致詞一事，發言人則回應，成員國在立法機構發言是其權利，秘書處無權禁止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法