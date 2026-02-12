高市早苗壓倒性勝選 WSJ估她下一步將更激怒北京

日本首相高市早苗。（路透）

日本首相高市早苗率領自民黨，在眾議院大選中取得壓倒性勝利。《華爾街日報》指出，中國在高市發表「台灣有事論」後，一直對她進行攻擊，但這不僅沒有對高市造成阻礙，反而助她一臂之力，讓她在全國選舉中大獲全勝。如今高市可能將進一步靠近美國、增加軍事開支，勢必更進一步激怒北京。

根據《華爾街日報》報導，在高市發表「台灣有事論」後，中國立刻對她發起抨擊，甚至祭出經濟報復、威脅日本國家安全等手段。

然而，這項策略在很大程度上適得其反。高市拒絕撤回言論，而日本選民則在上週末的全國選舉中，以投票行動對她的強硬姿態給予了熱烈回報。她展現出的強勢領導人形象，促使她在週日的選舉中獲得大勝，並贏得了議會的多數席位。身為保守派的高市，現在還可能會尋求與美國建立更緊密的安保和經濟聯繫，並推動增加軍事開支，而這些政策勢必會進一步引發北京強烈反彈。

《華爾街日報》指出，高市沉著的應對方式，顯示出中國威脅手段的侷限性──尤其是在涉及台灣議題時。即便中國發動各種報復、將高市描繪成軍國主義的化身，但北京拉攏其他國家加入反日陣營的舉動仍宣告失敗，有專家分析，高市因挺身對抗中國「贏得高分」，沒有國家願意支持中國批評日本，這讓中國看起來更像個挑釁者。

報導還表示，中國經常對違反其利益的國家進行報復，韓國、澳洲、立陶宛都曾受其害。如今對日本報復，讓選民體會到高市之前的警告「日本在經濟上過度依賴鄰國所帶來的風險」是真的。

此外，高市早苗面對中國壓力時的韌性，對於那些試圖在美中壓力之間周旋的「中間大國」具有啟發意義。加拿大總理卡尼上個月就表示，「許多國家傾向於退讓以求平安，希望順從能換取安全，但事實證明這行不通。」

