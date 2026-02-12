為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    艾普斯坦曾為收購案糾纏求見 愛馬仕CEO堅拒：他的名聲爛透了

    2026/02/12 16:42 編譯張沛元／綜合報導
    法國時尚精品「愛馬仕」的首席執行長杜馬12日證實，曾數度遭美國已故富豪淫魔艾普斯坦糾纏求見。（法新社檔案照）

    法國時尚品牌「愛馬仕」（Hermes）首席執行長杜馬（Axel Dumas）表示，他曾拒絕美國已故富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的多次求見；杜馬自認曾是被他形容為「金融掠奪者」的艾普斯坦的目標，並稱艾普斯坦曾在1起收購戰中企圖接近愛馬仕。

    杜馬12日對記者表示，他認為該公司當年淪為艾普斯坦的目標，因為他當時是年輕的首席執行長，該公司又身陷全球最大精品集團「酩悅軒尼詩-路易威登」（LVMH）醜聞，「他是個金融掠奪者…名聲早就爛透了」。

    美國司法部日前公布的艾普斯坦檔案顯示，為求見杜馬，艾普斯坦在2013年與2014年曾多次發電子郵件給杜馬的助理；此外，艾普斯坦還曾連繫愛馬仕，要求該精品為他裝潢設計私人飛機，但遭愛馬仕拒絕。

    杜馬說，他只見過艾普斯坦1次，是2013年3月在愛馬仕工作室的1場活動上，艾普斯坦其實並未受邀，是跟著美國知名導演伍迪艾倫（Woody Allen）夫妻一起來。「他此後3度求見我，但我每次都拒絕了」，杜馬說，他無法明確說明當時對艾普斯坦的了解有多少，13年前的事早已不復記憶，「但他當時已惡名昭彰。」

    艾普斯坦在2008年對勸誘未成年少女賣淫的仲介賣淫指控認罪，2019年又因涉嫌性販運未成年人再次被捕，同年便在羈押候審期間死於美國監獄，官方判定死因為自殺，然因接受艾普斯坦提供性服務的「恩客」不乏國際級政要名流，陰謀論盛傳艾普斯坦是被滅口。

    美國司法部公布的艾普斯坦檔案中的電子郵件顯示，杜馬的助理布里斯巴爾（Elodie Brisebarre）在2013年11月與2014年1月婉拒艾普斯坦的求見，理由是「有約在先」與「行程過緊」；1封由艾普斯坦發出、收件人地址被塗黑的電郵內容寫道：「在巴黎愛馬仕總部追查杜馬的下落」。

