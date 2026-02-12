為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    小屁孩把Wi-Fi熱點改名「恐怖分子」 害客機飛一半被以軍戰機攔截

    2026/02/12 17:25 即時新聞／綜合報導
    匈牙利廉航維茲航。（資料照，歐新社）

    匈牙利廉航維茲航。（資料照，歐新社）

    匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）近期發生一起空中驚魂記，有民眾搭乘一架從英國飛往以色列的客機期間，發現機上出現名為「恐怖分子」（terrorist）的Wi-Fi熱點，嚇得當場通報機組人員，消息驚動以色列軍方、緊急派出戰機升空攔截。事後經相關人員調查，發現整起事件居然源自一名兒童的惡作劇。

    綜合外媒報導，這起事件發生在本月8日，維茲航空一架載有239人、編號W95310的航班，從倫敦魯頓機場（Luton Airport）出發後，飛往以色列特拉維夫的本古里安機場（Ben-Gurion Airport）。未料飛行途中，有2名乘客發現手機偵測到名為「恐怖分子」的Wi-Fi熱點，甚至有以希伯來文與阿拉伯文的譯名，嚇得迅速告知機組人員。

    機組人員隨即通報以色列安全部門，考量到該區域近期發生的緊張局勢，以色列空軍=下令數架戰機緊急升空伴飛攔截，同時密切監控該班機動向。根據FlightRadar飛行數據顯示，這架客機先是在賽普勒斯（Cyprus）南方的地中海上空盤旋3圈，讓以色列戰機與安全部門評估情況，也導致本古里安機場的起降作業一度受到影響。

    最終這架客機在戰機的包圍與監視下，安全降落在本古里安機場，不過每位乘客及隨身物品在下機前，都要經過防爆犬和安全人員的徹底搜查。事後以色列機場管理局宣布，整起事件純屬虛驚一場，根據經安全人員調查，發現這組Wi-Fi熱點來自一對夫婦的手機，他們的兒子疑似在登機前或飛行途中，趁2人不注意偷偷更改Wi-Fi熱點名稱。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播