小屁孩把Wi-Fi熱點改名「恐怖分子」 害客機飛一半被以軍戰機攔截

匈牙利廉航維茲航。（資料照，歐新社）

匈牙利廉航維茲航空（Wizz Air）近期發生一起空中驚魂記，有民眾搭乘一架從英國飛往以色列的客機期間，發現機上出現名為「恐怖分子」（terrorist）的Wi-Fi熱點，嚇得當場通報機組人員，消息驚動以色列軍方、緊急派出戰機升空攔截。事後經相關人員調查，發現整起事件居然源自一名兒童的惡作劇。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月8日，維茲航空一架載有239人、編號W95310的航班，從倫敦魯頓機場（Luton Airport）出發後，飛往以色列特拉維夫的本古里安機場（Ben-Gurion Airport）。未料飛行途中，有2名乘客發現手機偵測到名為「恐怖分子」的Wi-Fi熱點，甚至有以希伯來文與阿拉伯文的譯名，嚇得迅速告知機組人員。

機組人員隨即通報以色列安全部門，考量到該區域近期發生的緊張局勢，以色列空軍=下令數架戰機緊急升空伴飛攔截，同時密切監控該班機動向。根據FlightRadar飛行數據顯示，這架客機先是在賽普勒斯（Cyprus）南方的地中海上空盤旋3圈，讓以色列戰機與安全部門評估情況，也導致本古里安機場的起降作業一度受到影響。

最終這架客機在戰機的包圍與監視下，安全降落在本古里安機場，不過每位乘客及隨身物品在下機前，都要經過防爆犬和安全人員的徹底搜查。事後以色列機場管理局宣布，整起事件純屬虛驚一場，根據經安全人員調查，發現這組Wi-Fi熱點來自一對夫婦的手機，他們的兒子疑似在登機前或飛行途中，趁2人不注意偷偷更改Wi-Fi熱點名稱。

Wizz Air flight W95301 from Luton to Tel Aviv just got the full Top Gun treatment – Israeli fighter jets scrambled mid-Mediterranean because a cheeky kid （allegedly a teenager） renamed the family phone hotspot to 'Terrorist' in Hebrew & Arabic, then fired off some 'threatening'… pic.twitter.com/pv9YzxWx1m — Bizarre Buzz （@BizarreBuzzNews） February 9, 2026

