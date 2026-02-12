為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    網紅拍吃播大啖海鮮誤食「惡魔蟹」 中毒抽搐2天後身亡

    2026/02/12 17:28 即時新聞／綜合報導
    艾密特誤食惡魔蟹後在2天內死亡。（擷取自臉書）

    菲律賓一名美食網紅在拍影片時，誤食到一種名為「惡魔蟹」（devil crab）的有毒甲殼類動物後，不幸中毒並於2天後身亡。當地政府緊急呼籲民眾，切勿食用這種外表鮮豔卻暗藏劇毒的海洋生物。

    根據《每日郵報》報導，51歲的美食網紅艾密特（Emma Amit）4日與友人前往巴拉望省公主港市（Puerto Princesa）附近的紅樹林抓螃蟹與貝類，並將多種螃蟹、海螺及各種海鮮一同以椰奶烹煮，拍攝成美食影片大啖海鮮。

    不過隔天，艾密特突然出現嚴重的中毒症狀。鄰居表示，她在被送往當地診所途中已出現抽搐情況，之後因病情急速惡化被轉送醫院，期間一度失去意識，嘴唇甚至發黑。不幸的是，醫護人員全力搶救仍無力回天，艾密特於6日不治身亡，距離食用該海鮮僅短短兩天。

    當地村長傑曼（Laddy Gemang）事後派員前往死者住處調查，在垃圾桶中發現了色彩鮮豔的「惡魔蟹」蟹殼，證實她曾食用該螃蟹。傑曼表示，艾密特與丈夫都是經驗豐富的漁民，不可能不知道惡魔蟹的危險，他們理應知道惡魔蟹不能吃，但不清楚為什麼艾密特會誤食。

    根據研究，惡魔蟹棲息於印太地區珊瑚礁，體內含有多種致命神經毒素，包括石房蛤毒素（saxitoxin）與河豚毒素（tetrodotoxin），與河豚體內的劇毒相同。專家警告，這種色彩鮮艷的螃蟹，很可能在數小時內奪人性命。

    悲劇發生後，當地政府已加強宣導，呼籲居民切勿食用這種外表鮮豔卻暗藏劇毒的海洋生物。

    相關新聞
