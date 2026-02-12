為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    引發警民衝突、遭罵戰爭罪犯 以總統將結束爭議澳洲行

    2026/02/12 17:06 編譯謝宜哲／綜合報導
    以色列總統赫佐格今（12）日將結束對澳洲為期4日的訪問。（歐新社）

    以色列總統赫佐格今（12）日將結束對澳洲為期4日的訪問。（歐新社）

    以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今（12）日將結束對澳洲為期4日的訪問。該訪問旨在撫慰因邦代海灘（Bondi Beach）反猶槍擊案而受傷的雪梨猶太社區。但赫佐格此行也引發爭議，甚至是警民衝突。

    根據《美聯社》報導，赫佐格14日在將離開澳洲的數小時前於墨爾本舉行的猶太社區集會上說「我們來到這裡是為了與你們在一起，與你們目光交匯，擁抱彼此，共同緬懷，共同哭泣。」

    赫佐格說「我要告訴你們，我們帶著力量返回以色列，因為我們親眼目睹了這社區的美麗和韌性，以及它在所有心懷善意的澳洲人眼中的重要意義。」

    陪同赫爾佐格訪問澳洲的澳洲猶太復國主義聯盟主席傑萊布勒（Jeremy Leibler），呼籲抗議者體諒正在經歷悲痛的猶太社區。

    許多人在赫佐格訪澳期間進行抗議。雪梨中心地帶9日晚間發生衝突，原因是警方試圖阻止1場集會進入禁區。執法人員在雪梨中央商務區，向示威者噴灑胡椒噴霧，引發罕見暴力衝突。

    《美聯社》指出，賀佐格還在訪澳期間被抗議者圍堵，甚至被稱為「戰爭罪犯」。批評者也譴責稱，賀佐格是因「政治目的」訪問澳洲。

    赫佐格上週在告訴《美聯社》，他的訪問將「重振」以澳關係，並消除過去2年來流傳的關於以色列的虛假訊息。對此澳洲人權律師西多蒂（Chris Sidoti）主張，赫佐格的訪問並非出於哀悼，而是出於政治目的。

    以色列總統赫佐格訪問澳洲引發激烈抗議。（路透）

    以色列總統赫佐格訪問澳洲引發激烈抗議。（路透）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播