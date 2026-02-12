引發警民衝突、遭罵戰爭罪犯 以總統將結束爭議澳洲行

以色列總統赫佐格今（12）日將結束對澳洲為期4日的訪問。（歐新社）

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今（12）日將結束對澳洲為期4日的訪問。該訪問旨在撫慰因邦代海灘（Bondi Beach）反猶槍擊案而受傷的雪梨猶太社區。但赫佐格此行也引發爭議，甚至是警民衝突。

根據《美聯社》報導，赫佐格14日在將離開澳洲的數小時前於墨爾本舉行的猶太社區集會上說「我們來到這裡是為了與你們在一起，與你們目光交匯，擁抱彼此，共同緬懷，共同哭泣。」

請繼續往下閱讀...

赫佐格說「我要告訴你們，我們帶著力量返回以色列，因為我們親眼目睹了這社區的美麗和韌性，以及它在所有心懷善意的澳洲人眼中的重要意義。」

陪同赫爾佐格訪問澳洲的澳洲猶太復國主義聯盟主席傑萊布勒（Jeremy Leibler），呼籲抗議者體諒正在經歷悲痛的猶太社區。

許多人在赫佐格訪澳期間進行抗議。雪梨中心地帶9日晚間發生衝突，原因是警方試圖阻止1場集會進入禁區。執法人員在雪梨中央商務區，向示威者噴灑胡椒噴霧，引發罕見暴力衝突。

《美聯社》指出，賀佐格還在訪澳期間被抗議者圍堵，甚至被稱為「戰爭罪犯」。批評者也譴責稱，賀佐格是因「政治目的」訪問澳洲。

赫佐格上週在告訴《美聯社》，他的訪問將「重振」以澳關係，並消除過去2年來流傳的關於以色列的虛假訊息。對此澳洲人權律師西多蒂（Chris Sidoti）主張，赫佐格的訪問並非出於哀悼，而是出於政治目的。

以色列總統赫佐格訪問澳洲引發激烈抗議。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法