緊急戒嚴計畫曝光！韓前行安部長李祥敏「內亂罪」成立 一審重判7年

南韓前行政安全部長李祥敏（中）。（美聯社）

南韓「12·3」緊急戒嚴內亂案審理持續進行中。首爾中央地方法院今日（12）裁定，前行政安全部長李祥敏（Lee Sang-min）在戒嚴期間受前總統尹錫悅指示，企圖封鎖主要機構並切斷媒體水電供應，嚴重觸犯刑法內亂罪中之「參與重要任務」罪嫌，一審判處有期徒刑7年。

綜合多家韓媒報導，首爾中央地方法院對李祥敏作出一審判決，判處其有期徒刑7年。法官指出，去年底的緊急戒嚴在法律性質上已構成「內亂行徑」。文件指出李祥敏在戒嚴當晚於國務會議後，直接向消防廳長下達指示，要求配合警方封鎖主要機構，並針對特定媒體執行切斷水電的計畫。

法院裁定書顯示，雖然李祥敏稱僅是粗略過目文件且未下達指示，但根據監控畫面（CCTV）及相關官員證詞，李祥敏多次參與內亂集團的行動規劃，並與消防廳長聯繫。法院認為，這些行為屬於內亂犯罪中的具體執行環節，即便最終並未造成實際斷電斷水，其行為本身已對國家憲法秩序與新聞自由構成致命威脅。

此外，李祥敏在先前尹錫悅彈劾案庭審中，否認收到總統指示的相關發言，也被法官認定構成偽證罪。另一方面，法院裁定李祥敏涉嫌濫用職權、妨礙權利行使罪名不成立，理由是其指示行為屬形式性職務操作，無法單憑檢方證據認定其違法，但主要罪名「參與內亂重要任務」仍遭重判。這也是繼前國務總理韓德洙因同罪名被判23年後，又一內亂共犯遭法律嚴懲。

隨著多名內亂案被告相繼定罪，前總統尹錫悅一審宣判亦定於本月19日進行，並將全程直播。

