為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    艾普斯坦島驚見《寶可夢》補給站！ 開發商緊急移除

    2026/02/12 15:57 即時新聞／綜合報導
    艾普斯坦島。（路透）

    艾普斯坦島。（路透）

    美國司法部近日公布一批已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性犯罪案文件，牽連多名知名人士，引發熱議。近日傳出，全球熱門遊戲《精靈寶可夢GO》（Pokémon GO）的玩家發現，臭名昭彰的艾普斯坦私人島嶼上有該遊戲的「補給站」，近日玩家透過「非法定位」手段，「蜂擁」至該補給站領取道具，目前官方已經出手將該補給站移除。

    《寶可夢 GO》是一款結合現實地圖的手遊，玩家要親自走到公園或地標，才能抓寶或對戰。雖然遊戲設定的景點通常很安全，但因為系統開放讓玩家自己申請新景點，所以偶爾會出現一些很奇怪、甚至危險的「地獄景點」。

    綜合外媒報導，「艾普斯坦檔案」日前被公開的內容中，艾普斯坦曾提及《精靈寶可夢GO》遊戲，有玩家因此懷疑艾普斯坦島上被申請了新景點，很快地，玩家們便發現島上真的設有一個補給站。於是近日有大量玩家透過更改GPS資料，以違反遊戲服務規章的方式將自己定位到該島上補給站並領取道具。

    對此，《精靈寶可夢GO》開發商Niantic向媒體證實「艾普斯坦島」上確實設有補給站，但已經被移除。目前尚不清楚該補給站是如何或為何被設置在該處，但《精靈寶可夢GO》問世的時間與艾普斯坦出獄後的時間有3年的重疊期。

    在國外論壇Reddit上，有玩家聲稱自己從該島上獲取了一個「寶可夢蛋」的遊戲道具，願意以此和其他玩家交易其他寶可夢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播