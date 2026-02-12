艾普斯坦島驚見《寶可夢》補給站！ 開發商緊急移除

艾普斯坦島。（路透）

美國司法部近日公布一批已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的性犯罪案文件，牽連多名知名人士，引發熱議。近日傳出，全球熱門遊戲《精靈寶可夢GO》（Pokémon GO）的玩家發現，臭名昭彰的艾普斯坦私人島嶼上有該遊戲的「補給站」，近日玩家透過「非法定位」手段，「蜂擁」至該補給站領取道具，目前官方已經出手將該補給站移除。

《寶可夢 GO》是一款結合現實地圖的手遊，玩家要親自走到公園或地標，才能抓寶或對戰。雖然遊戲設定的景點通常很安全，但因為系統開放讓玩家自己申請新景點，所以偶爾會出現一些很奇怪、甚至危險的「地獄景點」。

請繼續往下閱讀...

綜合外媒報導，「艾普斯坦檔案」日前被公開的內容中，艾普斯坦曾提及《精靈寶可夢GO》遊戲，有玩家因此懷疑艾普斯坦島上被申請了新景點，很快地，玩家們便發現島上真的設有一個補給站。於是近日有大量玩家透過更改GPS資料，以違反遊戲服務規章的方式將自己定位到該島上補給站並領取道具。

對此，《精靈寶可夢GO》開發商Niantic向媒體證實「艾普斯坦島」上確實設有補給站，但已經被移除。目前尚不清楚該補給站是如何或為何被設置在該處，但《精靈寶可夢GO》問世的時間與艾普斯坦出獄後的時間有3年的重疊期。

在國外論壇Reddit上，有玩家聲稱自己從該島上獲取了一個「寶可夢蛋」的遊戲道具，願意以此和其他玩家交易其他寶可夢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法