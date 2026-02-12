不爽妳的口氣！ 川普自爆加徵瑞士關稅內幕

美國總統川普昨在一場訪談中自爆，他曾因不滿瑞士前總統的「說話態度」，將該國進口產品的關稅調升至39%。（歐新社）

美國總統川普昨日（11日）在一場訪談中自爆，他曾因不滿瑞士前總統在通話中的「說話態度」，憤而將該國進口產品的關稅，從30%大幅調升至39%。

據《國會山莊報》（The Hill）報導，川普接受《福斯商業網》採訪時回憶，他曾接到時任瑞士領導人的電話，對方語氣「非常積極且強勢」，並在通話中不斷強調「我們是個小國」。川普直言，他並不喜歡對方說話的態度，因此不僅拒絕了對方的減稅要求，更當場決定將關稅加碼至39%。

請繼續往下閱讀...

雖然川普在訪談中未指名道姓，但外界分析他指稱的對象，應為去年底卸任的瑞士前總統凱勒-蘇特（Karin Keller-Sutter）。川普表示，在調升關稅後，他隨即遭到瑞士官方與各界潮水般的抗議與交涉，最終才決定採取較為折衷的方案。在上個月出席達沃斯（Davos）世界經濟論壇時，川普也曾提及這通讓他「感到被冒犯」的電話。

針對此番言論，眾議院外交委員會的民主黨人透過社群平台發布聲明諷刺，川普的關稅政策顯然無關國家安全，純粹是因為他「不喜歡對方說話的方式」。民主黨人呼籲共和黨員應共同制止這種「魯莽的行為」，避免國家政策淪為領導人的情緒工具。

美瑞兩國已於去年11月達成貿易協議，將原本39%的關稅大幅調降至15%，瑞士與列支敦斯登也相應取消對美國農產品、化學品及烈酒等進口關稅。儘管目前雙方經貿關係趨於緩和，但川普「以個人情緒決定關稅政策」的坦白，讓民主黨人痛批，此舉讓美國經貿政策淪為兒戲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法