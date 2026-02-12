悲痛！加拿大槍擊案致8死25傷 當地小鎮舉行守夜活動

加拿大西部卑詩省坦布勒嶺鎮10日發生重大校園槍擊事件。數百人聚集該鎮中心廣場，為罹難者進行守夜活動。（法新社）

加拿大西部卑詩省（British Columbia）坦布勒嶺鎮（Tumbler Ridge）10日發生重大校園槍擊事件。1名槍手在當地1所中學及1處民宅開火導致8人死亡，另有至少25人受傷，槍手事後自戕。數百人11日聚集在坦布勒嶺鎮的中心廣場，為罹難者進行守夜活動。

根據《法新社》報導，哀悼者點燃蠟燭，隨後將其帶到1棵大樹下，樹下擺放著罹難者的照片。許多人泣不成聲，一名10多歲的女孩一邊哭泣，一邊反覆說「這不公平」。

坦布勒嶺鎮鎮長克拉科夫卡（Darryl Krakowka）在守夜活動上發表演講，表示社區仍必需保持團結。他說「這裡就像一個大家庭。如果你需要一個擁抱，就伸出手來。」

克拉科夫卡承認，得知學校成為攻擊目標時感到震驚。他強調孩子們應該在學校學習，與安全成長，並在最終成為成年人。

克拉科夫卡指出，這起槍擊案將永遠與坦布勒嶺鎮連繫在一起，而小鎮永遠都會支持罹難者的家庭。

在當地餐廳工作的雷哈諾（Gigi Rejano）聲稱，學校本應是安全的場所，並呼籲從現在開始加強對學校入口的安保。

退休人士馬修斯（Kevin Matthews）說，他在坦布勒嶺鎮住了20多年，鎮上幾乎每個人都與受害者有某種聯繫。馬修斯表示「我們能做的就是陪伴悲痛的家庭」。

