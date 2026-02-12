為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中國滲透計畫遭破！長期利誘美軍「假結婚」藉配偶身分溜進基地

    2026/02/12 17:59 即時新聞／綜合報導
    據美方調查，一個由中國人組成的跨境犯罪集團，長期利誘美國現役或退役軍人與中國籍人士假結婚，藉此協助後者騙取綠卡，並企圖透過眷屬身分非法進入軍事基地。（歐新社）

    據美方調查，一個由中國人組成的跨境犯罪集團，長期利誘美國現役或退役軍人與中國籍人士假結婚，藉此協助後者騙取綠卡，並企圖透過眷屬身分非法進入軍事基地。（歐新社）

    美國佛羅里達州聯邦檢察官近日起訴11名涉嫌參與大規模假結婚詐騙的嫌犯。據美方調查，一個由中國人組成的跨境犯罪集團，長期利誘美國現役或退役軍人與中國籍人士假結婚，藉此協助後者騙取綠卡，並企圖透過眷屬身分非法進入軍事基地。目前已有4名美軍成員認罪，美方國土安全部門警告，此舉已嚴重威脅國家安全。

    《福斯新聞》報導，美國國土安全調查署（HSI）指出，該組織在佛州、紐約州、康乃狄克州及內華達州等地運作。其手法是招募美軍成員與中國籍人士假結婚，並拍攝親暱照片、製作虛假證明文件以規避移民局（USCIS）審核。作為回報，涉案美軍在婚後、獲得身分及離婚後，能分階段領取數千美元不等的酬勞。

    調查顯示，該集團的野心不僅止於移民身分。聯邦檢察官指控，其中一名海軍預備役成員尊巴（Raymond Zumba）曾夥同數名中國籍嫌犯，企圖以現金收買佛州傑克森維爾海軍航空站（NAS Jacksonville）的人事官員，要求非法核發國防部身分識別證，讓中國籍人士能自由進出敏感的軍事設施。

    聯邦當局於今年2月收網，在尊巴帶領中國籍共犯前往軍事基地領取證件時當場逮人，隨後起訴了11名涉案者。美國國土安全調查署坦帕代理主管柯克倫（Michael Cochran）表示，此案成功瓦解了一個橫跨多州的精密犯罪網絡，並及時攔截了可能發生的軍事機密外洩危機。

    目前，涉案的4名海軍成員已先後認罪，正等待最終判決。聯邦政府重申，對於企圖利用美軍身分挑戰移民法律及損害國家安全的行為，將採取最嚴厲的法律行動，絕不姑息。

