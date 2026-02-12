發文批評泰國王室 男子慘遭法院重判50年刑期

泰王瓦吉拉隆功（左二）與中國國家主席習近平（右二），2人所在國家皆有嚴厲打壓民眾批判君王或領袖的罪刑。（圖擷取自@SpoxCHN_MaoNing 社群平台「X」）

泰國《刑法》最著名也最嚴厲的法條，莫過於第112條「冒犯君主罪」（Lese Majeste），但凡做出任何侮辱、誹謗或威脅君主及其王室成員的言行，都會被處以重刑。近期曼谷刑事法院宣判，泰國前改革派政治組織前幹部違反這條法條，必須入獄服刑50年，有鑑於他本人逃亡海外，目前已發布逮捕令通緝。

綜合外媒報導，泰國前改革派政治組織「進步運動」（Progressive Movement）前幹部薩拉庫爾（Pruttikorn Sarakul），被泰國檢方指控，涉嫌在2021年11月8日至2022年3月27日期間，透過社群平台X（原推特）發布多涉嫌侮辱、誹謗泰國王室的訊息，藉此誤導並煽動民眾對王室的敵意，還強調被告明知貼文內容違反國家安全法。

報導指出，儘管薩拉庫爾在檢方調查期間就潛逃出國，但法院仍照常進行相關判決程序。曼谷刑事法院10日針此事審理，最終裁定薩拉庫爾在X平台的言論，違反冒犯君主罪、電腦犯罪法以及其他項指控，每項指控被法院判處3年有期徒刑，總計30年，由於被告在審理過程中逃亡，法院已發布逮捕令通緝，相關案件將持續進行中。

此外，薩拉庫爾並非首度被曼谷刑事法院判刑，他先前曾因為在臉書發表10篇指責泰國王室的貼文，2025年12月18日被判處20年有期徒刑。法院表示，薩拉庫爾的最新刑期將與先前的判決結果合併執行，因此他最高恐將面臨長達50年的有期徒刑。

據了解，泰國「冒犯君主罪」是全球已知最嚴格的冒犯君主罪之一，被各國人權團體抨擊罪刑定義模糊、刑期過長，早已淪為泰國王室打壓異己、限制言論自由的政治工具，不亞於中國政府懲罰冒犯國家主席習近平的種種「文字獄」事蹟。自2020年泰國爆發大規模民主示威運動後，被指控違反「冒犯君主罪」的案件就急速激增。

