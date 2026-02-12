為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    拒缺席加薩重建！納坦雅胡：以色列加入川普「和平理事會」

    2026/02/12 12:04 即時新聞／綜合報導
    以色列總理納坦雅胡（見圖）11日在訪美期間宣布，以色列已加入由美國總統川普主導成立的「和平理事會」。（路透資料照）

    以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）11日在訪美期間宣布，以色列已加入由美國總統川普（Donald Trump）主導成立的「和平理事會」（Board of Peace）。納坦雅胡近日赴華府與川普及美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）會面。

    路透報導，納坦雅胡11日與魯比歐會晤後，官方隨即發布兩人手持文件合影的照片。納坦雅胡隨後在社群媒體X發文表示，「與川普總統在白宮會面前，我簽署了以色列加入和平理事會的文件」。

    納坦雅胡強調，「我們將不斷強化以色列、美國之間牢不可破的聯盟。」

    川普主導成立的「和平理事會」本月19日將舉行首次領袖會議，並由他本人擔任主席，預計討論加薩重建問題。部分專家憂心，這類的理事會可能會削弱聯合國權威。

    納坦雅胡當天也與川普討論了伊朗問題。法新社報導，川普11日在白宮告訴納坦雅胡，與伊朗的談判必須持續，此舉等同回絕納坦雅胡要求對德黑蘭採取更強硬立場的施壓。

