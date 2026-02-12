為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    泰國校園槍擊案致1死 校長不幸身亡

    2026/02/12 11:22 編譯謝宜哲／綜合報導
    1名槍手闖入泰國宋卡府1所學校，挾持數量不明的師生做為人質，最後槍手中彈被逮。（擷取自X平台 @js100radio）

    泰國南部女子辛薩莫頌（Sasiphat Sinsamosorn）今（12）日凌晨在她擔任校長的學校遭槍擊後身亡。警方稱該女子雖被送到醫院治療，但最終仍不幸離世。

    根據《法新社》報導，1名持槍男子11日闖入宋卡府（Songkhla）合艾縣（Hat Yai）基里瓦特學校（Phatong Prathan Khiriwat School），挾持數量不明的師生作為人質，最終遭警方槍擊與逮捕。

    泰國警方表示，在此事件中受傷的校長於12日凌晨3點左右被送往合艾的醫院接受手術，最終不幸去世。警方補充，槍手也在相同醫院接受治療。

    基里瓦特學校在Facebook上指出，對校長的離世表達最深切的哀悼。文章寫說「雖然我們失去了她，但她留下的美好回憶和善良將永遠留在我們心中。」

    泰國擁有高槍枝擁有率，估計約有1000萬把槍枝在流通。泰國過去雖立下收緊槍枝法律的承諾，但未阻止悲劇再次發生。

    1名持槍和刀具的前警察2022年闖入泰國北部1家幼兒園，殺害了24名兒童和12名成人，這是泰國歷史上最嚴重的屠殺事件之一。

