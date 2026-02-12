澤倫斯基稱停火後才舉行總統大選 強調美向俄施壓為關鍵

烏克蘭總統澤倫斯基11日表示，只有在安全保障到位且與俄羅斯停火後，烏克蘭才會舉行選舉。（美聯社）

英媒《金融時報》引述消息人士的話稱，由於美國以安全保障施壓烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基打算在2月24日宣布計劃舉行總統大選以及針對俄烏和平協議的公投。但澤倫斯基11日表示，只有在安全保障到位且與俄羅斯停火後，烏克蘭才會舉行選舉。

根據《衛報》報導，澤倫斯基11日在語音訊息中告訴記者「我們將在所有必要的安全保障到位後舉行選舉。這很簡單，實現停火，選舉就會舉行。」

澤倫斯基指出，如果俄羅斯同意，或許有可能「在夏季結束敵對行動」。

澤倫斯基強調，若美國希望在夏季前結束戰爭，就需要對俄羅斯施加更大壓力。他稱「這不僅取決於烏克蘭，也取決於美國，美國要施加壓力。恕我直言，除了美國向俄羅斯施壓外別無他法。」

澤倫斯基補充，俄羅斯仍在考慮是否參加擬議中的美國佛州邁阿密三方和平談判，而烏克蘭已做好參與的準備。

另外英國國防大臣希利（John Healey）同日表示，英國已承諾向所謂的「烏克蘭優先需求清單」（Purl）計劃提供1.5億英鎊（約台幣64億元），用於向烏克蘭提供美國武器。

希利11日在聲明中表示「我們必需共同為烏克蘭提供所需的關鍵防空能力，以應對俄羅斯的殘酷進攻。」

Purl計劃於去年夏天啟動，旨在確保在新的美國軍事援助停滯不前的情況下，美國武器能夠繼續流向烏克蘭。

