身分確認！加國槍擊案至少8死25傷 18歲跨性別女性殺母後狂轟校園

加拿大西部卑詩省坦布勒嶺鎮10日發生重大校園槍擊事件，槍手在當地1所中學及1處民宅開火導致8人死亡。（美聯社）

加拿大西部卑詩省（British Columbia）坦布勒嶺鎮（Tumbler Ridge）10日發生重大校園槍擊事件。1名身著長裙的槍手當地1所中學及1處民宅開火導致8人死亡，另有至少25人受傷，槍手事後自戕。加拿大警方已確認槍手為1名18歲跨性別女子，曾有精神健康方面病史。

根據《衛報》報導，加拿大警方最初稱有9人死亡，但加拿大皇家騎警副總長麥克唐納（Dwayne McDonald）11日澄清，實際死亡人數為8人，此差異是由於1名受害者被空運至醫學中心搶救，當時誤以為此人已身亡。

加拿大警方指出，槍手名為魯特塞拉爾（Jesse Van Rootselaar），她10日下午抵達坦布勒嶺鎮1所中學後開槍，導致1名教師和5名12至13歲的學生死亡。

警方在槍擊發生後2分鐘內趕到現場，並遭到槍擊。警方進入學校後在樓梯間和1間教室裡發現了受害者，還發現了魯特塞拉爾的屍體。

警方隨後前往魯特塞拉爾的住處，在屋內發現她39歲的母親和11歲的繼弟也因槍傷身亡。

麥克唐納聲稱，警方在過去幾年裡曾多次因魯特塞拉爾精神健康問題前往其家中，且某些案件涉及到武器。

麥克唐納說魯特塞拉爾曾變過性。他稱：「我可以透露，傑西出生時是生理男性，大約6年前開始轉變為跨性別女性，並在社交和公開場合都以女性身分示人。」

麥克唐納表示，調查仍處於初期階段，警方目前無法就可能的作案動機發表評論。

另外加拿大總理卡尼表示，這起事件令全國震驚，令所有人都悲痛不已。他說：「這些孩子和他們的老師親眼目睹前所未有的暴行。我想讓所有人知道，代表所有加拿大人，表達整個國家都與你們同在。」

