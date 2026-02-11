川普4月訪中國 菲駐美大使：美方保證不犧牲菲律賓利益

菲律賓駐美大使羅慕德斯說，美方已向馬尼拉保證，絕不會為了與北京達成協議而犧牲菲律賓。（路透檔案照）

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）10日說，儘管美國總統川普與中國國家主席習近平正尋求展開直接對話，但他有信心華府不會在南海爭端中拋棄盟友。他透露，川普計畫今年4月訪問中國，但美方已向馬尼拉保證，絕不會為了與北京達成協議而犧牲菲律賓。

美國「星條旗報」（Stars and Stripes）11日報導，羅慕德斯在馬尼拉舉行的記者會上指出，隨著川普計畫4月訪中，隨後習近平也可能回訪美國，外界擔憂美中關係緩和（rapprochement），可能導致菲律賓被邊緣化。

請繼續往下閱讀...

羅慕德斯坦言，「有些人會問：『美中是否會達成某種協議，犧牲我們的權益？』」但他隨即強調：「我們已獲得美方明確保證，這絕對不是事實。」美菲之間的防務接觸目前反而「比以往更加頻繁」。

羅慕德斯說，美國國會正研擬一項實質性的撥款法案，以持續協助菲律賓軍隊推動現代化。此外，他本人預計4月赴夏威夷訪問美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command），商討未來的軍事與防衛合作活動。

回顧去年，美菲舉行多年來規模最大的年度戰鬥演習，共動員約9000名美軍與5000名菲軍參與。在其中一場實彈演練中，雙方部隊在面向南海的菲律賓省分外海，以飛彈與火砲擊落數架模擬敵機的無人機。當時中國對此強烈反彈，指責演習具有挑釁意味。

儘管美菲是亞洲歷史最悠久的條約盟友，美國也多次警告，一旦菲國武裝部隊遭受攻擊，將履行防衛義務，但羅慕德斯也展現外交彈性，強調馬尼拉應嘗試「微調」（fine-tune）與北京的關係，以允許更多的經貿往來。

羅慕德斯認為，菲律賓將堅定捍衛其在南海的領土利益，反對中國使用高壓水砲、熱焰彈及危險攔截動作等強勢作為，但雙方仍可在氣候變遷、製造業及替代能源等非爭議性議題上尋求合作，試圖讓關係「好轉」。

羅慕德斯說，「這世界上唯一不變的就是變」，「我們不能停滯不前。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法