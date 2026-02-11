人類太吵了！噪音打擾全球鳥兒「談戀愛」 降低繁殖成功率

在部分案例中，噪音會干擾鳥兒求偶行為，導致雄鳥改變求偶歌聲，或者掩蓋親鳥與雛鳥之間溝通的鳴叫聲。正在築巢的織布鳥。（法新社檔案照）

人類製造的噪音，正影響世界各地的鳥兒行為，一份對橫跨將近40年多份研究的大規模分析指出，噪音對鳥兒的影響，從求偶鳴唱，到覓食和躲避掠食者的能力，甚至干擾鳥兒繁殖成功率。

《法新社》11日報導，過去針對特定品種鳥兒的研究已顯示，如飛機、交通和建築等，單一人為噪音源對鳥類，可造成一如對其他野生動物的影響。不過，11日在《英國皇家學會報告生物科學版》（Proceedings of the Royal Society B）期刊發表的一份新研究，進行更廣泛的分析，檢視自1990年以來所發表、涵蓋160種鳥類的科學研究，要了解是否可確定這種影響有更廣泛的趨勢。

請繼續往下閱讀...

分析發現，清楚的證據顯示，噪音污染對全球六大洲的鳥兒生活造成「無所不在」的衝擊。研究報告說，「我們發現，噪音顯著影響溝通風險行為、覓食、攻擊性與生理狀態，也強烈影響棲地利用，並對繁殖成功率有強烈負面效應」。

率領該研究的美國密西根大學保育科學與政策研究員麥登（Natalie Madden）表示，之所以有這些衝擊，「是因為鳥類仰賴聲學訊號生存」，如利用鳴叫聲求偶、警告掠食者，雛鳥也靠啁啾聲告訴爸媽肚子餓了，因此鳥兒格外容易受汽車、機械和都市生活產生的喧嚷聲影響，「若環境中充滿音量龐大的噪音，牠們還能聽見其他鳥兒發出的訊號嗎？」

研究發現，在部分案例中，噪音會干擾鳥兒求偶行為，導致雄鳥改變求偶歌聲，或者掩蓋親鳥與雛鳥之間溝通的鳴叫聲。不同物種的反應也不相同：在接近地面築巢的鳥類，繁殖受噪音傷害較大，而採用開放式巢位的鳥類，則是生長表現上受到噪音影響更明顯；此外，棲息都市環境的鳥類，壓力荷爾蒙值普遍高於棲地在郊區的族群。

研究報告指出，人類活動對自然所造成的後果中，噪音污染之影響「被低估」，尤其與生物多樣性流失和氣候變遷衝擊相比。國際自然保育聯盟（IUCN）去年10月指出，全球約61%的鳥類物種族群已衰減。

報告資深作者、密西根大學副教授卡特（Neil Carter）表示，已有許多現成的方法可對抗噪音污染，如建築設計已可透過改善可視性，盡可能降低鳥類撞擊建築玻璃，同樣地，也能從設計上阻隔聲音，「我們知道要運用什麼方式、如何運用，只需要有足夠的意識和意願去做」。

《法新社》11日報導，過去針對特定品種鳥兒的研究已顯示，如飛機、交通和建築等，單一人為噪音源對鳥類，可造成一如對其他野生動物的影響。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法