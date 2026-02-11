共同社：逾8成眾議員贊成自衛隊入憲 反對者不到1成

日本自衛隊被定位為專守防衛的「準軍事組織」，而非正式軍隊。近年日本透過重新解釋憲法條文及「安保三文件」，推動「自衛隊入憲」的修憲討論。（法新社檔案照）

在這次日本眾議院大選中，對修改憲法第9條態度積極的自民黨和日本維新會，囊括3分之2以上席次。共同社11日報導，這些當選議員中有超過8成贊成將自衛隊地位載入憲法。

共同社分析眾院465名議員回覆候選人問卷調查的403人的回答內容，發現對於將自衛隊的存在寫入憲法第9條的修憲，包括「傾向於贊成」在內的「贊成」回答高達81.1％，包括「傾向於反對」在內的「反對」回答則僅約9.4％。

日本憲法第9條即所謂的「和平條款」，規定放棄戰爭、不保持武力及否認交戰權。自衛隊在該條規定下被定位為專守防衛的「準軍事組織」，而非正式軍隊。近年日本為應對安全威脅，透過重新解釋條文及「安保三文件」，逐步解禁集體自衛權，並推動「自衛隊入憲」的修憲討論。

對於在憲法中設置緊急事態條款的修憲，表示贊成者佔全體的83.4％，反對者僅約8.9％。

在詢問對消費稅稅率看法的3選1項目裡，自民黨當選者中回答「維持現狀」者佔36.7％。

自民黨在這次大選中囊括316席，超過總議席465席的3分之2，跨越可提出修憲動議的門檻。自民黨黨魁高市早苗在選戰期間為黨籍候選人站台時表示，希望修正憲法，維護自衛隊的尊嚴，並使其穩固地成為一支強大的力量，「自衛隊入憲」因而成為外界關注的焦點之一。

高市9日在自民黨總部召開記者會時也重申，將確實著眼國家未來，推動朝修憲邁進的挑戰，強調「將堅持不懈努力，盡可能儘早營造環境，使表決修憲的國民投票得以進行。」

中國國防部發言人蔣斌10日則警告，日本右翼勢力正處心積慮挑戰二次大戰後的國際秩序，「妄圖重走軍國主義邪路」，國際社會應高度警惕並堅決遏制。這是中國軍方在高市勝選後首度表態。

