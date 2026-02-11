川普倡議和平理事會 波蘭、義大利表態不加入

波蘭總理圖斯克（見圖）宣布，波蘭不會加入美國總統川普提倡的和平理事會。（路透資料照）

波蘭與義大利今（11）日表態，不會加入由美國總統川普（Donald Trump）倡議成立的和平理事會（Board of Peace）。

川普曾宣稱和平理事會未來可以在解決國際衝突方面擔任重要角色，但部分國家擔心這個組織會因此變成聯合國的競爭對手，再加上俄羅斯與白俄羅斯也被邀請加入，因此眾多西方國家對於和平理事會的態度較為保守。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在政府會議上直言：「考慮到對於理事會內某些國家的疑慮，在這種情況下波蘭不會加入和平理事會，但我們會加以分析。」

圖斯克補充說，「我們與美國的關係依舊會是我們的首要考量，所以如果情況有變，能夠加入和平理事會，我們不排除任何可能。」

義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）今日也證實，由於憲法問題，義大利不會參與和平理事會，儘管上個月與川普關係密切的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）曾要求川普修改和平理事會的章程，以便讓義大利加入。

和平理事會現行章程賦予了川普廣泛的行政權力，但義大利憲法規定，國家只能加入成員地位平等的國際組織。塔亞尼說：「我們無法加入和平理事會，因為義大利這邊存在無法跨越的憲法障礙。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法