世界藤壺！希臘軍官淪中國間諜外洩北約機密 美情報界示警

圖為北約位於比利時布魯塞爾的總部。（法新社）

希臘國防總參謀部（GEETHA）本月5日發布消息，該國軍方已逮捕一名國防軍成員，被捕者遭指控向「第三方」洩露軍方機密訊息，當中甚至包括北大西洋公約組織（NATO）的機密。而今更多細節被披露，包括被捕者的姓名、接收外洩機密的國家，被捕者坦承找他合作的就是中國。美國情報界直言，此案無疑對北約是一記警鐘。

根據《衛報》報導，現年54歲的希臘空軍中校弗萊薩斯（Christos Flessas），因涉嫌替中國從事間諜活動被逮捕，10日在軍事法庭被裁定羈押候審。據悉，希臘政府是接獲美國中央情報局（CIA）通報才掌握洩密情況，弗萊薩斯本月5日被捕後，希臘國防總參謀部罕見發聲明表示已有「明確證據顯示違反軍事刑法」。

請繼續往下閱讀...

檢方指控弗萊薩斯「向中國傳送軍事最高機密」。調查指出他是在去年被北京吸收成為共諜，由於他曾經擔任北約資訊系統審查官，能接觸高敏軍事資料，因此被中共相中。中國情報人員先在網路上與弗萊薩斯接觸，進而用金錢利誘，每傳一筆資料可獲5千至1.5萬歐元（約新台幣18.6萬至56萬）。

弗萊薩斯已坦承犯行，供稱他使用的是中方提供的加密軟體拍攝並傳送資料，他未申報赴中旅遊期間秘密接受間諜訓練，據信就是那次行程讓他被CIA抓包。弗萊薩斯如果罪成，最高可能被判處無期徒刑。弗萊薩斯透過其律師表示，他不想為自己辯解或辯護，盼法院給他一個公正的懲罰。

美國退休資深情報官員、研究中國間諜行動的專家艾夫提米亞迪斯（Nicholas Eftimiades）向《衛報》直言，這對北約乃至全球民主陣營無疑是記警鐘，「這起案件顯示中國有意圖、也有能力滲透希臘和其他北約國家的軍事通訊系統。從事間諜活動是為了在戰爭中占優勢。即便中國一直以來宣稱友好及合作，但仍持續強化對全球民主國家的威脅」。

研究中希關係的學者東切夫（Plamen Tonchev）表示，「這是前所未見的情況。希臘一向被視為對中國相對友善的國家，這是希臘首次大動作公開中國牽涉間諜案件。此案勢必損及北京在希臘的形象。」

近期歐洲接連爆出類似案件。上週，法國才逮捕包括2名中國公民在內的4人，涉嫌攔截並蒐集軍事情報；德國去年9月則判處一名前極右翼「德國另類選擇黨」（AfD）國會議員助理，判了近5年監禁，罪名是為中國從事間諜活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法