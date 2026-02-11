為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    川普20年前致電局長 證實早知艾普斯坦行為

    2026/02/11 20:58 即時新聞／綜合報導
    美國聯邦調查局FBI公布的艾普斯坦檔案顯示，川普曾於2006年主動致電警方，指控艾普斯坦的行徑「很噁心」。（美聯社）

    美國聯邦調查局FBI公布的艾普斯坦檔案顯示，川普曾於2006年主動致電警方，指控艾普斯坦的行徑「很噁心」。（美聯社）

    美國聯邦調查局（FBI）近期公布關於艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案的一份文件顯示，佛州前警察局長瑞特（Michael Reiter）聲稱，總統川普（Donald Trump）於2006年主動致電警方，為艾普斯坦事件提供線索，然而，這通電話也引發外界對於川普「何時知情」以及其「知情程度」的進一步質疑。

    根據《BBC》 報導，美國聯邦調查局（FBI）訪談摘要指出，川普曾於2006年主動致電佛羅里達警方，針對當時因涉嫌性侵未成年少女而受調查的富豪艾普斯坦提供線索。

    川普在通話中指控，「紐約人都知道他（艾普斯坦）很令人作嘔」，並直指艾普斯坦的前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）為事件之「操盤手」，稱，「她很邪惡，你們應該要盯緊她。」

    瑞特也在接受調查時證實，當警方於2006年對艾普斯坦展開調查後，川普是首批主動致電警方的人之一，瑞特補充，川普在電話中說，「謝天謝地你們終於要阻止他了，每個人都知道他一直以來都在幹這些好事。」

    文件也提及，川普曾向瑞特透露，自己曾在艾普斯坦與青少年相處時在場，但他當時選擇「立刻離開現場」，然則，這項說法似乎與川普長期以來聲稱與艾普斯坦「不熟」且「不知情」的公開立場存在微妙出入。

    事實上，川普與艾普斯坦在1990年代就有過多次社交往來，並留有多張合影紀錄，但川普與白宮則多次強調，早在艾普斯坦2008年首次被定罪前，川普就已經因為艾普斯坦試圖帶走海湖莊園（Mar-a-Lago）的員工而與其斷交。

    對此，白宮發言人萊維特（Karoline Leavitt）回應，她雖不清楚該通話的真實性與細節，但萊維特也強調，川普一直以來都公開表明，他之所以不再與艾普斯坦來往，是因為艾普斯坦是個「怪胎」（creep），她認為，如果這通話屬實，正好佐證了川普本從一開始就對艾普斯坦的行為深感不齒。

