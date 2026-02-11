美施壓？澤倫斯基擬2/24公布選舉計畫 數百萬烏公民難投票成挑戰

烏克蘭總統澤倫斯基預計將於2月24日，正式公布舉行總統大選與和平協議公投的具體規劃。（路透）

根據英國《金融時報》11日引述多名烏克蘭與歐洲官員消息指出，烏克蘭總統澤倫斯基預計將於俄羅斯全面入侵烏克蘭4週年的2月24日，正式公布舉行總統大選與和平協議公投的具體規劃。此舉被視為在美國政府持續施壓下，烏克蘭對內政與戰爭策略的重大轉向。

據報導，華府方面已建議基輔設定5月15日為關鍵時間點，以便美國能在夏季前完成對烏政策階段性任務，並將注意力全面轉移至國內即將到來的期中選舉。近期民調顯示，民主黨在國會選情領先共和黨，白宮因此希望在選前展現外交成果。

請繼續往下閱讀...

澤倫斯基自2019年5月20日就任總統，原定五年任期早已屆滿。然而因俄羅斯2022年2月發動全面入侵，烏克蘭實施戒嚴令並依法暫停選舉，使其得以留任至今，已近6年9個月。直到去年2月初，他仍堅稱「戰爭期間不可能舉行選舉」，強調解除戒嚴將導致法律與人道危機，並警告這正中俄國總統普廷下懷。

然而最新跡象顯示，面對美方日益明確的壓力，澤倫斯基政府正重新評估政治路線。《金融時報》指出，華府雖未公開設定「6月前結束戰爭」的期限，美國駐北約大使惠特克9日也否認此說法，但已私下敦促烏克蘭盡快推動選舉與公投，否則可能面臨關鍵安全承諾被削弱的風險。

數百萬公民流離失所或服役

舉行大選對烏克蘭構成巨大挑戰。目前數百萬烏克蘭公民流離失所或正在前線服役，難以參與投票。且俄軍10日再度發動大規模無人機襲擊，空軍通報共偵測129架俄製無人機，其中112架遭擊落或失效，至少造成4人死亡。莫斯科至今未展現妥協意願，仍堅持要求控制烏克蘭的頓巴斯地區。

分析家指出，澤倫斯基若如期於2月24日宣布選舉計畫，將是其政治立場的重大轉折。不過實際執行仍取決於與俄羅斯談判的進展。歐洲官員透露，任何選舉或公投都將以「停火」與「互惠性領土安排」為前提，並需伴隨堅實的國際安全保障。目前烏克蘭與其歐洲盟友正研擬替代方案，以防美國主導的和平進程過度犧牲烏國主權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法