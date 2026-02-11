俄羅斯：即便New START失效 俄國也不會違規

俄羅斯外長拉夫羅夫。圖攝於本月9日。（歐新社）

針對美國與俄羅斯簽署、限制核武擴軍的「新戰略武器裁減條約」（New START）已於本月5日到期，俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）11日表示，只要華府繼續遵守該條約中對飛彈與彈頭數量設限的規定，俄國也會比照辦理。

美俄在2010年簽署New START，規定兩國各自部署、可隨時使用的核彈頭數量不得超過1550枚，飛彈、轟炸機與潛艦等載具總數上限為700。該條約原定2021年到期，後續延5年至2026年；俄羅斯總統普廷曾正式提議，自願再遵守New START的限制1年，但遭美國總統川普拒絕。

New START在5日到期後，身為全球前2大核武國的美俄的戰略核武庫不再受約束，為近半世紀頭一遭；美國媒體披露，川普政府有意在New START到期後，擴大美國核武庫與恢復核試。

但拉夫羅夫說，俄國方面目前仍將自行遵守New START的限制。拉夫羅夫在國會下議院「國家院」（State Duma）表示：「我們的立場是，（普廷）總統宣布的我方暫停（擴張核武軍備）依然有效，但前提是美國不得超過前述限制。」

New START到期令人擔心恐引發美俄中三方核武軍備競賽。中國的核彈頭數量雖不及美俄，但正快速擴張。此外，部分分析家認為，莫斯科當局之所以急於避免斥資投入核武軍備競賽，在於俄國因與烏克蘭交戰4年以致國家預算負擔過重。

