烏俄戰爭加劇俄國缺工230萬人 引進印度勞工大增14倍

俄羅斯侵略烏克蘭戰爭持續至今已將近4年，正使俄國面臨國內勞工短缺至少230萬人的壓力，為此，莫斯科正將目光轉向新的勞動力來源：印度，大舉引進印度勞工，填補勞動力缺口。

《路透》11日報導，烏俄戰爭加劇俄國當前勞工短缺，而其傳統外籍勞工來源中亞國家並不足以填補此缺口。根據官方說法，俄國目前急需至少230萬名勞工，其中製造業缺口約80萬人，服務業和營造業尚缺150萬人。烏俄戰爭前一年、2021年，俄國核發的印度勞工簽證約5000人，到去年批准數量暴增到7萬2000人，是將近全年批准的外籍移工簽證數量的3分之1。俄國一家引進外籍移工的仲介公司負責人斐利潘科夫（Alexei Filipenkov）說，「目前從印度來的外籍僱用人力是最熱門的」。

印度勞工到了俄國，有的在製造業工廠，有的在農場工作。來自旁遮普的23歲青年薩希爾（Sahil），在莫斯科郊外的一座農場從事蔬菜加工與包裝，月薪約5萬盧布（約2萬台幣），農場指出，這樣的工資難以招到本地人。

儘管官方數據顯示，去年約230萬名免簽證合法外籍勞工，仍以來自中亞國家為主，然而，盧布走弱、移民法規趨嚴，以及俄國政界日益強硬的反移民言論，使俄國正流失這些國家移工，促使莫斯科提高其他國家移工簽證配額。俄國普廷與印度總理莫迪去年12月簽署協議，簡化印度人在俄工作申請程序；第一副總理曼特羅夫（Denis Manturov）更表示，俄方可接受「不限人數」的印度勞工。

過去幾年印度一直大舉採購俄國因遭制裁難以銷售到其他地區的折價石油產品，俄國擴大引進印度非技術勞工，反映出兩國強勁的國防和經濟關係。不過，近期美國政府施壓印度停止向俄採購石油，可能牽動俄方引進印度勞工的意願，這一點還有待觀察。

