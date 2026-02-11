防中國插手南亞 美擬在孟加拉推防禦替代方案

孟加拉12日舉行總統大選，工作人員11日在軍方戒護下提前將成箱的選票發送到各個投票所。（路透）

美國駐孟加拉大使克里斯滕森（Brent T. Christensen）表示，美國對中國擴大在南亞的影響力感到憂心，正計畫對總統大選過後的孟加拉新政府提議，以美國及其盟國的國防系統，取代中國製的武器裝備。

孟加拉12日舉行大選。隨著親印度的孟國前總理哈希納（Sheikh Hasina）在2024年8月的學生抗議運動中遭罷黜與流亡新德里後，印度在孟加拉的影響力逐漸式微，中國後來居上並取而代之；中、孟近期還簽署1項國防協議，中國將在靠近印度邊界的孟加拉境內蓋1座無人機工廠，令外國外交官憂心。

此外，孟加拉還正與巴基斯坦洽談採購「雷電」戰機（JF-17）。該戰機為中巴合作研製的全天候、單發、多用途輕型戰鬥機，中方稱為「梟龍」，編號FC-1，巴基斯坦的編號為JF-17，代號「雷電」（Thunder）。

克里斯滕森10日接受路透採訪時表示，美國對中國日益擴大在南亞的影響力感到擔憂，並致力於與孟國政府密切合作，以明確傳達與中國進行特定類型接觸的風險…「美國提供一系列選項以協助孟加拉滿足其軍力需求，包括美國及其盟國夥伴的（武器）系統，以取代中國的系統」。克里斯滕森並未透露更多細節。

中國外交部表示，中孟互為全面戰略夥伴，兩國在政治、經濟與安全領域上合作，互惠互利，且其互利友好合作不針對任何第三方，「我們也不會容許任何第三方的干涉。」

克里斯滕森還說，美國川普政府「希望看到（互為宿敵的）孟加拉與印度之間關係和睦，以支持區域穩定」。自「友印」的孟國前總理哈希納下台後流亡印度以來，本就不睦的印巴關係急劇惡化，連兩國間的簽證與板球交流都受到影響。

克里斯滕森指出，許多美國企業正在考慮投資孟加拉的可能性，但希望孟國新政府能盡快明確表態「歡迎投資」。克里斯滕森說：「商業外交是我們的當務之急之一，我們期待與（孟加拉）新政府合作，在與（哈希納流亡後的孟加拉）臨時政府（合作）的基礎上繼續推進，特別是加強商業、經濟與安全關係」。

