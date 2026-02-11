為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    防中國插手南亞 美擬在孟加拉推防禦替代方案

    2026/02/11 18:31 編譯張沛元／綜合報導
    孟加拉12日舉行總統大選，工作人員11日在軍方戒護下提前將成箱的選票發送到各個投票所。（路透）

    孟加拉12日舉行總統大選，工作人員11日在軍方戒護下提前將成箱的選票發送到各個投票所。（路透）

    美國駐孟加拉大使克里斯滕森（Brent T. Christensen）表示，美國對中國擴大在南亞的影響力感到憂心，正計畫對總統大選過後的孟加拉新政府提議，以美國及其盟國的國防系統，取代中國製的武器裝備。

    孟加拉12日舉行大選。隨著親印度的孟國前總理哈希納（Sheikh Hasina）在2024年8月的學生抗議運動中遭罷黜與流亡新德里後，印度在孟加拉的影響力逐漸式微，中國後來居上並取而代之；中、孟近期還簽署1項國防協議，中國將在靠近印度邊界的孟加拉境內蓋1座無人機工廠，令外國外交官憂心。

    此外，孟加拉還正與巴基斯坦洽談採購「雷電」戰機（JF-17）。該戰機為中巴合作研製的全天候、單發、多用途輕型戰鬥機，中方稱為「梟龍」，編號FC-1，巴基斯坦的編號為JF-17，代號「雷電」（Thunder）。

    克里斯滕森10日接受路透採訪時表示，美國對中國日益擴大在南亞的影響力感到擔憂，並致力於與孟國政府密切合作，以明確傳達與中國進行特定類型接觸的風險…「美國提供一系列選項以協助孟加拉滿足其軍力需求，包括美國及其盟國夥伴的（武器）系統，以取代中國的系統」。克里斯滕森並未透露更多細節。

    中國外交部表示，中孟互為全面戰略夥伴，兩國在政治、經濟與安全領域上合作，互惠互利，且其互利友好合作不針對任何第三方，「我們也不會容許任何第三方的干涉。」

    克里斯滕森還說，美國川普政府「希望看到（互為宿敵的）孟加拉與印度之間關係和睦，以支持區域穩定」。自「友印」的孟國前總理哈希納下台後流亡印度以來，本就不睦的印巴關係急劇惡化，連兩國間的簽證與板球交流都受到影響。

    克里斯滕森指出，許多美國企業正在考慮投資孟加拉的可能性，但希望孟國新政府能盡快明確表態「歡迎投資」。克里斯滕森說：「商業外交是我們的當務之急之一，我們期待與（孟加拉）新政府合作，在與（哈希納流亡後的孟加拉）臨時政府（合作）的基礎上繼續推進，特別是加強商業、經濟與安全關係」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播