俄無人機夜襲烏民宅 父與3幼童喪生、懷孕35週母重傷

俄軍無人機11日凌晨襲擊哈爾科夫州博霍杜希夫一處民宅，造成一家4口慘死。圖為消防人員在起火的廢墟中灌救，罹難者包括34歲父親與3名幼兒，懷胎8個月的母親則重傷送醫。（法新社）

俄軍無人機10日深夜襲擊烏克蘭哈爾科夫州一處民宅，造成34歲父親與3名幼童死亡，其中包括2歲雙胞胎男童與1歲女嬰。懷孕35週的母親從瓦礫堆中獲救，但傷勢嚴重，目前正住院治療。

《美聯社》報導，這起襲擊發生在距離俄羅斯邊境約22公里的博霍杜希夫（Bohodukhiv）。當地檢方表示，襲擊民宅的無人機為俄軍使用的「Geran-2」型，屬伊朗製「見證者」（Shahed）無人機的俄版型號。無人機撞擊後引發火災，並導致房屋結構徹底坍塌，一家5口一度被埋在瓦礫堆下。

請繼續往下閱讀...

搜救人員隨後在廢墟中發現34歲父親與3名幼兒的遺體，分別為一對2歲的雙胞胎男童 與1歲的女兒。

這場空襲唯一的生還者是懷孕35週的母親。她被救出時意識不清，經醫院診斷有創傷性腦損傷（TBI）、燒傷及聽力受損，目前仍需接受進一步治療。

博霍杜希夫市長貝利（Volodymyr Bielyi）表示，這起攻擊「讓整個社區陷入哀痛」，並宣布當地進入為期3天的哀悼期，所有公共活動均已取消。

烏克蘭總統澤倫斯基在社群媒體表示，此類針對平民的打擊正持續破壞結束戰爭的外交努力，並強調烏克蘭需要明確的安全保證以停止殺戮。

去年平民傷亡暴增31% 戰爭未見降溫

儘管國際社會推動和平努力，但數據顯示烏克蘭平民的生存環境正持續惡化。聯合國人權監察團指出，2025年是自2022年戰爭爆發以來，平民傷亡最慘重的一年。

據統計，2025年共有2514名平民喪生、1萬2142人受傷，傷亡總數較2024年暴增31%。聯合國分析認為，俄羅斯在過去一年加強對前線後方地區的空中攻擊，是導致平民死傷顯著上升的主要原因之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法