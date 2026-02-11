法國極右派政黨「國民聯盟」拚執政 商界戒慎恐懼不表態

2025年9月17日，法國極右派領袖瑪琳．雷朋（咖啡外套者）與極右派「國民聯盟」黨主席巴德拉在1場會面結束後離開總理府。（路透）

數十位消息人士透露，由於對該黨不斷改變的經濟立場感到憂心，法國極右派政黨「國民聯盟」（National Rally）迄今尚未獲得商界精英支持，不少商界要人甚至認為「國民聯盟」有毒，應與之保持距離。

值此距離法國總統大選僅剩約14個月之際，民調顯示，拚搏數十年來終於從邊緣運動躋身主流政黨的「國民聯盟」，其現任黨主席巴德拉（Jordan Bardella）或前任黨主席兼創黨人之女瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），有很大機會上台執政。

儘管該黨已逐漸吸引曾對其心生警惕的選民，接受路透訪問的企業執行長、企業創始人、商界集團領袖、國會議員與政黨官員卻異口同聲表示，這個高舉民族主義大旗的反移民政黨，在爭取法國商界支持上幾乎毫無進展。

企業高管說，從稅收到退休金，「國民聯盟」的立場不斷改變，對企業稅的態度不明，以及該黨黨內領導層在經濟現勢上的分歧，在在讓法國企業界質疑「國民聯盟」的真正立場。

「國民聯盟」的經濟優先要務在於透過減稅，特別是能源稅，來提升購買力、減少公共支出與法國提供的歐盟預算，以及重組福利制度使之以法國公民為優先。

法國最大雇主聯盟「法國企業行動聯盟」（MEDEF）負責人馬丁（Patrick Martin）說，他到現在還搞不清「國民聯盟」的經濟主張。一旦「國民聯盟」極力爭取的保守派選民因此質疑其治理身為歐洲第二大經濟體法國的能力，欠缺詳細的經濟計畫將成為「國民聯盟」的經濟障礙。

少數公開坦承「國民聯盟」不可忽視的法國企業高層，如家樂福（Carrefour）全球總裁班巴爾（Alexandre Bompard）與法國石油業巨擘道達爾能源集團（TotalEnergies）執行長普揚（Patrick Pouyanne）認為，定期各大政黨會商的MEDEF應扮演對話者的角色，但MEDEF的馬丁說，不急。

此外，就連本身就是保守派人士的法國超級富豪波洛雷（Vincent Bollore）與斯特林（Pierre-Edouard Sterin），迄今也不曾公開力挺「國民聯盟」。1名曾促成少數幾場企業執行長與「國民聯盟」高層會面的企業高管說，自認被政壇大咖忽視的小企業更容易接受「國民聯盟」，至於細究過「國民聯盟」經濟政綱的跨國公司則態度審慎。

