為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    又帥又可愛！高市早苗10年前上節目 飆唱搖滾名曲影片被翻出！

    2026/02/11 18:35 即時新聞／綜合報導
    高市早苗10年前在電視節目上嗨唱搖滾歌的影片被翻出。（圖翻攝自YT）

    高市早苗10年前在電視節目上嗨唱搖滾歌的影片被翻出。（圖翻攝自YT）

    日本首相高市早苗去年10月上任後人氣居高不下，本月8日其領導的自民黨更在眾議院改選大勝，日本社會颳起「高市旋風」，熱潮甚至蔓延到台灣來，有關高市首相的話題近期在台網備受討論。值此之際，一段約莫10年前高市早苗上節目飆唱搖滾歌曲的影片被翻出，掀起熱議。

    作為日本史上第一位女首相，高市早苗上任以來話題不斷，不管是她私底下熱愛棒球、擅騎重機、曾組重金屬樂團當鼓手等經歷，都為人所津津樂道。有人還翻到2016年富士電視台製作的元旦特別節目《新春！全明星歌唱對決》（新春！オールスター対抗歌合戦）片段，可以看到高市早苗畫上搖滾妝容，在舞台上嗨唱搖滾歌曲。

    根據當年的節目表，該特別節目請來當時體育界、藝能界和政治界的重量級人物，分為東西兩個陣營對抗，出演者包括日本第69代橫綱白鵬、2015年日職「三冠王」山田哲人、芥川賞知名小說家羽田圭介、演歌天后小林幸子等人。政壇部分，則有當時在安倍晉三內閣擔任總務大臣的高市早苗、時任經濟再生擔當大臣甘利明等。

    高市早苗「對決」甘利明時，一甩政治人物嚴肅的刻板印象，除了妝容狂野，還換上搖滾風格的勁裝，獻唱日本傳奇天團「X Japan」的經典搖滾歌曲《Rusty Nail》，全身心投入到演唱中，還相當活潑地擺出各種手勢，讓網友們大讚帥氣又可愛。事實上，高市早苗本人就是X Japan隊長YOSHIKI的鐵粉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播