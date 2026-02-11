又帥又可愛！高市早苗10年前上節目 飆唱搖滾名曲影片被翻出！

高市早苗10年前在電視節目上嗨唱搖滾歌的影片被翻出。（圖翻攝自YT）

日本首相高市早苗去年10月上任後人氣居高不下，本月8日其領導的自民黨更在眾議院改選大勝，日本社會颳起「高市旋風」，熱潮甚至蔓延到台灣來，有關高市首相的話題近期在台網備受討論。值此之際，一段約莫10年前高市早苗上節目飆唱搖滾歌曲的影片被翻出，掀起熱議。

作為日本史上第一位女首相，高市早苗上任以來話題不斷，不管是她私底下熱愛棒球、擅騎重機、曾組重金屬樂團當鼓手等經歷，都為人所津津樂道。有人還翻到2016年富士電視台製作的元旦特別節目《新春！全明星歌唱對決》（新春！オールスター対抗歌合戦）片段，可以看到高市早苗畫上搖滾妝容，在舞台上嗨唱搖滾歌曲。

根據當年的節目表，該特別節目請來當時體育界、藝能界和政治界的重量級人物，分為東西兩個陣營對抗，出演者包括日本第69代橫綱白鵬、2015年日職「三冠王」山田哲人、芥川賞知名小說家羽田圭介、演歌天后小林幸子等人。政壇部分，則有當時在安倍晉三內閣擔任總務大臣的高市早苗、時任經濟再生擔當大臣甘利明等。

高市早苗「對決」甘利明時，一甩政治人物嚴肅的刻板印象，除了妝容狂野，還換上搖滾風格的勁裝，獻唱日本傳奇天團「X Japan」的經典搖滾歌曲《Rusty Nail》，全身心投入到演唱中，還相當活潑地擺出各種手勢，讓網友們大讚帥氣又可愛。事實上，高市早苗本人就是X Japan隊長YOSHIKI的鐵粉。

