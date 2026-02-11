港版國安法「株連」首例！郭鳳儀父試圖領女兒保險金 遭裁定罪成

流亡美國的香港民主運動人士郭鳳儀，其父親因試圖處理她名下的保險金，成為香港「基本法23條」實施後首位被定罪的家屬。圖為郭鳳儀資料照。（路透）

香港當局對流亡海外民主派人士的打壓，正式延伸至其在地家屬的資產處置。被港警懸紅通緝的「香港民主委員會」（HKDC）執行總監郭鳳儀，其父親郭賢生因試圖處理女兒名下的保險金，週三（11日）被香港法院裁定1項「處理指明潛逃者的財產」罪名成立。這是香港實施俗稱「基本法23條」的《維護國家安全條例》後，首宗涉及處理潛逃者資產的定罪案件。

基本法23條生效後首例 家屬處理資產即觸法

根據《美聯社》報導，現年69歲的郭賢生於2025年4月被捕。案情指出，他被控在明知女兒郭鳳儀是被當局指明的「潛逃者」情況下，仍試圖處理1項在她名下的保險資產。該保險是郭賢生在郭鳳儀幼年時購買，但在她年滿18歲後，保單控制權已轉至女兒名下。

署理主任裁判官鄭念慈在裁決時指出，郭賢生必然知道女兒已被列為潛逃者，但他仍試圖取消保單並取回資金，因此裁定罪名成立。

辯方大律師關百安在庭上求情時強調，郭賢生並無意圖將資金匯給身在美國的女兒，亦無證據顯示這些錢會用於危害國家安全。辯方建議法官考慮判處較輕的刑期，例如14天監禁。儘管該罪名最高可判處7年監禁，但由於案件在裁判法院審理，最高刑期上限為2年。案件押後至2月26日判刑。

政治整肅延伸至經濟封鎖

郭鳳儀目前擔任總部位於華盛頓的「香港民主委員會」執行總監。香港警方國安處早於2023年對她及其他流亡活動人士發出每人100萬港元（約新台幣402萬元）的懸賞通緝令，並禁止任何人處理其資金，被視為北京當局整肅2019年反送中運動後，對異議人士採取的跨國鎮壓手段。

針對父親被定罪，郭鳳儀所屬的「香港民主委員會」在社交平台X上發文，譴責此判決標誌著「跨國鎮壓的再一次升級」。

流亡美國的香港民主運動人士郭鳳儀父親郭賢生（左），11日抵達香港西九龍裁判法院。（路透）

