罕見致歉！伊朗總統竟公開為鎮壓示威道歉 並稱無意發展核武

伊朗總統裴澤斯基安今在伊斯蘭革命47週年紀念儀式上，竟公開為之前的鎮壓行動表示遺憾，稱「不尋求與人民對立」。（路透）

美國與伊朗關係持續緊繃，6日美伊兩國在阿曼進行首次談判，在外交談判進行中之際，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）在今（11日）伊斯蘭革命47週年紀念儀式上，竟公開為之前的鎮壓行動表示遺憾，稱「不尋求與人民對立」，同時強調無意製造核武，願意接受任何形式的檢查。

據《美聯社》報導，伊朗總統裴澤斯基安今在伊斯蘭革命47週年紀念儀式上，公開向全國人民致歉，他稱理解民眾在抗議與鎮壓事件中所感受到的「巨大悲傷」，並表示：「我們對人民感到羞愧，並有義務協助所有在這些事件中受到傷害的人。我們並不尋求與人民對立。」

不過，裴澤斯基安同時仍譴責示威活動與「西方宣傳」有關，也未直接承認伊朗安全部隊在血腥鎮壓中的角色。

裴澤斯基安也對核計畫發表重大宣言，他強調伊朗「無意尋求發展核武器......並且準備接受任何形式的核查」。

伊朗總統裴澤斯基安日前曾表示，德黑蘭願尋求與華盛頓進行「公平且合理」的協商。《紐約時報》透露，為使情勢降溫，德黑蘭願意做出重大讓步。據兩名伊朗官員與一名美國消息人士透露，德黑蘭目前願意中止或關閉其核計畫，甚至考慮接受美方去年提出、創建一間區域濃縮鈾聯合企業體方案。

