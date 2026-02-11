為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    宇宙巨型漢堡！哈伯直擊太陽系40倍「行星搖籃」 結構詭異顛覆認知

    2026/02/11 15:59 編譯陳成良／綜合報導
    哈伯太空望遠鏡拍下人類迄今觀測到最大的「原行星盤」，其寬度達太陽系的40倍（約6400億公里），外觀猶如一個宇宙級的巨型漢堡。（取自NASA與歐洲太空總署）

    哈伯太空望遠鏡拍下人類迄今觀測到最大的「原行星盤」,其寬度達太陽系的40倍(約6400億公里),外觀猶如一個宇宙級的巨型漢堡。(取自NASA與歐洲太空總署)

    美國航太總署（NASA）哈伯太空望遠鏡近期拍下震撼畫面，捕捉到人類至今觀測到最大的「原行星盤」（protoplanetary disk）。這個距離地球約1000光年的巨大天體，寬度竟是太陽系的40倍，其詭異且嚴重不對稱的結構，正迫使科學家重新檢視行星誕生的既有模型。

    科技新聞網站《SciTechDaily》報導，根據《天文物理期刊》（The Astrophysical Journal）發布的最新研究，這個代號為「IRAS 23077+6707」的星體，直徑廣達6400億公里，足足是整個太陽系（延伸至古柏帶邊緣）的40倍大。

    由於這個星盤極度龐大且緻密，其中心的高溫恆星完全被遮蔽。從地球的角度看去，星盤呈現側邊面對我們的視角，深色的中央帶被上下兩層發光的塵埃與氣體包夾，外觀猶如一個層次分明的巨型漢堡。研究團隊更結合自身文化背景，將其幽默地暱稱為「德古拉的南美三明治」（Dracula's Chivito）。

    然而，真正讓天文學家震驚的並非只有其龐大體積，而是它極度混亂的內部結構。最新影像顯示，這個星盤並不如預期般平靜，反而充滿動盪。更詭異的是，星盤呈現嚴重的不對稱性，只有一側延伸出長長的細絲狀物質，另一側卻擁有平滑的邊緣，完全沒有任何絲狀物。

    哈佛與史密松天體物理中心（CfA）學者拉維爾（Joshua Bennett Lovell）指出，這種不對稱的混沌狀態讓研究團隊大感震驚。這項發現也為科學界提供了一個全新的「頭等艙」視角，來觀察星盤在孕育新行星時所經歷的劇烈變化。

    質量驚人 蘊含巨大行星系統潛力

    在理論上，所有的行星系統都誕生於環繞年輕恆星的氣體與塵埃盤中。科學家估計，這個巨型星盤蘊含的物質總質量，高達木星的10至30倍，擁有孕育出多顆巨大氣體行星的充沛條件，簡直就是早期太陽系的「放大版」。

    研究主筆蒙施（Kristina Monsch）表示，雖然這種極端質量環境下的行星形成過程可能與一般情況不同，但基本機制應有相似之處。這張前所未見的高解析度影像，不僅證實了行星的「孕育所」遠比人類想像中活躍，更已成為科學家解開行星誕生之謎的全新起點。

