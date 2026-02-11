日本眾院選後民調 自民黨橫掃席次原因出爐

日本首相高市早苗率自民黨橫掃眾議院選舉，日媒民調給出原因。（路透）

日本8日舉行眾議院大選，由首相高市早苗率領的自民黨橫掃316席，單獨取得3分之2的絕對多數席次，反對黨中道改革聯合僅拿下49席。《讀賣新聞》9日、10日民調顯示，自民黨大勝原因在於「高市獲反對黨選民認同」、「在野黨黨魁沒有吸引力」。

據《讀賣新聞》報導，針對自民黨眾院選舉席次大幅增長的原因，一共提供9個選項（可多選）讓受訪者選擇，結果在反對黨支持者中，有高達73％都認同高市早苗的政治立場，而且有64％認為在野黨領袖缺乏吸引力。

在無黨派選民方面，有63％指出反對黨沒有做好選舉準備、58％認為反對黨黨魁沒有魅力。就全體受訪選民來說，高達80％對於中道改革聯合不抱任何期待，比1月民調增加11％；對中道擁有期待的僅有16％，比1月民調下降6％。

在全體受訪選民裡，有55％對眾院選舉結果表示滿意，若以年齡層來看，18至39歲對結果滿意的有63％；40至59歲有58％滿意；60歲以上則是48％滿意。

從性別來看，受訪者中有61％的男性滿意結果，女性則為49％，從中可見高市早苗在年輕人、男性中擁有很高的支持率。

