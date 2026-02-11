為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    澤倫斯基24日將宣布總統選舉 預定5月舉行

    2026/02/11 14:50 編譯謝宜哲／綜合報導
    《金融時報》稱，烏克蘭總統澤倫斯基將在24日宣布舉行總統選舉。（法新社）

    《金融時報》稱，烏克蘭總統澤倫斯基將在24日宣布舉行總統選舉。（法新社）

    英媒《金融時報》指出，烏克蘭總統澤倫斯基將在24日宣布舉行總統選舉。此日正值俄羅斯入侵烏克蘭4週年。

    根據英媒《GB NEWS》報導，《金融時報》稱澤倫斯基希望在5月舉行全國大選，以及就與俄羅斯總統普廷的和平協議舉行全民公投。

    澤倫斯基可能會在選舉中落敗，從而結束執政生涯。民調機構易普索（Ipsos）最新發布的民調顯示，他的支持率落後於獨立候選人扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，烏克蘭駐英國大使）3個百分點。

    澤倫斯基此舉是在美國施壓之後做出的，美國要求烏克蘭在5月15日之前舉行這2場選舉，否則將面臨失去對俄羅斯至關重要的安全保障風險。

    烏克蘭選舉當局預計，在目前情況下舉行選舉大約需要6個月時間。1位知情人士向《路透》透露美國很著急。他補充雖然可以在不到6個月的時間內組織投票，但仍需要相當長的時間。

    舉行選舉需要對烏克蘭法律進行多項修改，因為在戒嚴時期此類投票是被禁止的。烏克蘭希望在整個投票期間保持停火，以維護公投公正性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播