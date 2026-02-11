澤倫斯基24日將宣布總統選舉 預定5月舉行

《金融時報》稱，烏克蘭總統澤倫斯基將在24日宣布舉行總統選舉。（法新社）

英媒《金融時報》指出，烏克蘭總統澤倫斯基將在24日宣布舉行總統選舉。此日正值俄羅斯入侵烏克蘭4週年。

根據英媒《GB NEWS》報導，《金融時報》稱澤倫斯基希望在5月舉行全國大選，以及就與俄羅斯總統普廷的和平協議舉行全民公投。

澤倫斯基可能會在選舉中落敗，從而結束執政生涯。民調機構易普索（Ipsos）最新發布的民調顯示，他的支持率落後於獨立候選人扎盧茲尼（Valerii Zaluzhnyi，烏克蘭駐英國大使）3個百分點。

澤倫斯基此舉是在美國施壓之後做出的，美國要求烏克蘭在5月15日之前舉行這2場選舉，否則將面臨失去對俄羅斯至關重要的安全保障風險。

烏克蘭選舉當局預計，在目前情況下舉行選舉大約需要6個月時間。1位知情人士向《路透》透露美國很著急。他補充雖然可以在不到6個月的時間內組織投票，但仍需要相當長的時間。

舉行選舉需要對烏克蘭法律進行多項修改，因為在戒嚴時期此類投票是被禁止的。烏克蘭希望在整個投票期間保持停火，以維護公投公正性。

