高市早苗勝選！中共黨媒崩潰狂發一整頁新聞 網友笑翻：急了

日本眾議院選舉結果出爐，自民黨大勝、高市早苗續任首相。中共黨媒《北京日報》連發多篇新聞、評論，稱日本「輸了」、「日本更危險了」，X推主「李老師不是你老師」將相關報導全部截圖PO出，不少網友笑稱：「北京日報崩潰了」、「急死了」。

《北京日報》屬於中國共產黨北京市委員會的機關報。自從上月底開始，就不斷產出批評甚至醜化高市早苗的新聞，其中包括「高市早苗笑容背後全是禍心」、「高市早苗哭了」、「高市早苗被嘲笑」。

在高市勝選後，《北京日報》又發布「高市早苗人設崩塌」、「高市贏了 日本輸了」、「高市早苗賭贏日本更危險了」、「日本徹底失控」等新聞。旅義華裔作家李穎在 X 「李老師不是你老師」帳號上發布相關新聞全部截圖，並諷刺：「北京日報已急哭」。

貼文下方，網友紛紛留言：「急得如熱鍋上的螞蟻」、「把高市換成習近平，日本換成中國，居然非常貼切」、「改名叫高市黑粉日報算了」、「天天說別人完蛋了，他們自己就真的要崩潰了，一次次被打臉」、「近現代以來，中國大陸所有的執政黨都要被日本揍一頓才老實」。

