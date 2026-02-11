為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    高市早苗勝選！中共黨媒崩潰狂發一整頁新聞 網友笑翻：急了

    2026/02/11 14:57 即時新聞／綜合報導
    《北京日報》屬於中國共產黨北京市委員會的機關報。自從上月底開始，就不斷產出批評甚至醜化高市早苗的新聞。（取自李老師不是你老師X）

    《北京日報》屬於中國共產黨北京市委員會的機關報。自從上月底開始，就不斷產出批評甚至醜化高市早苗的新聞。（取自李老師不是你老師X）

    日本眾議院選舉結果出爐，自民黨大勝、高市早苗續任首相。中共黨媒《北京日報》連發多篇新聞、評論，稱日本「輸了」、「日本更危險了」，X推主「李老師不是你老師」將相關報導全部截圖PO出，不少網友笑稱：「北京日報崩潰了」、「急死了」。

    《北京日報》屬於中國共產黨北京市委員會的機關報。自從上月底開始，就不斷產出批評甚至醜化高市早苗的新聞，其中包括「高市早苗笑容背後全是禍心」、「高市早苗哭了」、「高市早苗被嘲笑」。

    在高市勝選後，《北京日報》又發布「高市早苗人設崩塌」、「高市贏了 日本輸了」、「高市早苗賭贏日本更危險了」、「日本徹底失控」等新聞。旅義華裔作家李穎在 X 「李老師不是你老師」帳號上發布相關新聞全部截圖，並諷刺：「北京日報已急哭」。

    貼文下方，網友紛紛留言：「急得如熱鍋上的螞蟻」、「把高市換成習近平，日本換成中國，居然非常貼切」、「改名叫高市黑粉日報算了」、「天天說別人完蛋了，他們自己就真的要崩潰了，一次次被打臉」、「近現代以來，中國大陸所有的執政黨都要被日本揍一頓才老實」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播