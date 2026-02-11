為川普吵架竟出人命！ 美川粉父親酒後「秀槍」誤殺愛女

23歲英國女子露西（見圖）前往德州探視父親，卻因與父爭論川普話題爆發口角，隨後竟遭酒醉的父親在「展示手槍」時意外誤殺身亡。此案近日在英國法院開庭，揭露父女間的冷血對話，引發社會震驚。（圖取自臉書）

一場關於美國總統川普與擁槍權的爭吵，最後變成無法挽回的家庭悲劇。英國廣播公司（BBC）報導，一名23歲英國女子在美國德州探視父親時，因政治立場不同爆發激烈口角，父親隨後帶她進房「展示手槍」，卻在酒後意外走火擊中女兒胸口，當場喪命。

根據英國法院近日曝光的庭訊內容，這起慘案發生於去年（2025年）1月10日，當時正值川普即將就職第二任期前夕。死者露西（Lucy Harrison）的男友利特勒（Sam Littler）在法庭作證指出，當天早上父女倆因川普話題發生「大爭吵」。

露西當時拿川普過往涉及的性侵指控挑戰父親的政治立場，質問道：「如果我是那些指控被他性侵的女孩，你會有什麼感覺？」不料父親克里斯竟冷血回覆：「我還有另外兩個女兒住在這，所以這（少了一個妳）不會對我造成太大困擾。」這番話讓露西當場情緒崩潰，躲回房間痛哭。

酒後「秀槍」走火 父親暫獲不起訴

當天下午，正當露西準備前往機場返英前，克里斯突然將女兒拉進房間，聲稱要讓她看一把葛拉克（Glock）9毫米半自動手槍。利特勒回憶，約15秒後房間傳出巨響，隨後是克里斯的尖叫聲。

克里斯事後供稱，他當時只是想展示這把為了「安全感」而買的槍，卻在舉槍時意外走火。他承認當天喝了約500毫升白酒，且曾有酒精成癮紀錄。然而，德州柯林郡（Collin County）大陪審團最終決定不對克里斯提起刑事訴訟，這意味著他暫時未被起訴，案件未進入刑事審判程序，引發外界譁然。

這起悲劇被視為美國政治極化與槍枝氾濫的極端案例。露西原本在時尚品牌工作，被母親形容為「充滿生命力」的女孩，卻因一場關於政治理念的爭執，魂斷異鄉。克里斯雖未被起訴，但透過律師發聲明表示：「沒有一天不感受到失去女兒的重量，這是我餘生必須揹負的重擔。」

