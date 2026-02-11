納坦雅胡將會晤川普 以總統：希望有助打擊伊朗「邪惡帝國」

以色列總統赫佐格（圖左）11日在澳洲首都坎培表示，祝福以色列總理納坦雅胡與美國總統川普，在實現和平和瓦解源自伊朗的邪惡帝國方面取得成功。（歐新社）

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）今（11）日表示，他希望11日稍晚以色列總理納坦雅胡與美國總統川普在華盛頓特區舉行的會談，能夠有助於打擊伊朗的「邪惡帝國」。

根據《法新社》報導，納坦雅胡此次訪美之旅，是在川普第二總統任期內兩人第七次會面。納坦雅胡聲稱，將敦促川普對宿敵伊朗的彈道飛彈計畫採取更強硬的立場。

此次會晤將於美國當地時間11日上午11時開始。川普指出，他正考慮向中東派遣第二支美國艦隊，以向伊朗施壓，迫使其達成核協議。

赫佐格11日在澳洲首都坎培拉與澳洲總理艾班尼斯一同發表演講時，祝福納坦雅胡與川普在實現和平與瓦解源自伊朗的邪惡帝國方面取得成功。

赫佐格也聲稱，納坦雅胡與川普將討論加薩局勢下一階段，而這對所有人來說都至關重要，他希望這將為所有人帶來更美好的未來。

赫佐格拜訪澳洲，旨在安撫澳洲猶太社區。澳洲雪梨邦代海灘（Bondi Beach）去年12月14日發生針對猶太人的槍擊案，包含1名槍手在內共16人死亡。

但赫佐格此次訪問，引發澳洲各大城市反對以色列在巴勒斯坦領土行動的抗議活動。雪梨市中心9日晚間爆發混亂，原因是警方試圖阻止1場集會進入禁區。

執法人員在雪梨市中心商業區的衝突中，對示威者和媒體成員使用胡椒噴霧。艾班尼斯接受媒體訪問時表示，對暴力事件感到震驚，並強調這些事情不該發生。

艾班尼斯也為警方的行為辯護。他說「人們應該能夠和平表達自身觀點，但警方已經非常明確地規定了遊行路線。」

