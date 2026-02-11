為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    又1王室成員名字出現在艾普斯坦檔案！ 瑞典王妃首度回應

    2026/02/11 13:44 即時新聞／綜合報導
    瑞典索菲亞王妃證實，自己曾在20歲左右還在擔任模特兒時與艾普斯坦見過幾次面。（法新社）

    瑞典索菲亞王妃證實，自己曾在20歲左右還在擔任模特兒時與艾普斯坦見過幾次面。（法新社）

    隨著已故美國富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案陸續公開，許多歐洲王室都被捲入風波，現瑞典索菲亞王妃（Princess Sofia）證實，自己曾在20歲左右還在擔任模特兒時與艾普斯坦見過幾次面，對方曾邀她上島，但沒有接受；索菲亞王妃強調，自己沒有參與其中，還希望艾普斯坦受害者正義能夠伸張。

    綜合外媒報導，瑞典索菲亞王妃名字出現在艾普斯坦檔案上，索菲亞王妃10日首度對此回應，她表示自己曾在20歲左右見過2次，2005年是在1家餐廳的社交聚會上，她經瑞典女企業家巴布羅恩布姆（Barbro Ehnbom）介紹認識了艾普斯坦，另1次是在1場電影放映會上。

    瑞典媒體報導指出，當時羅恩布姆寄了索菲亞的照片給艾普斯坦，稱她是「有抱負的演員」，艾普斯坦則回覆，邀請索菲亞前往他的私人島嶼，但索菲亞最終沒有接受邀請。

    索菲亞王妃表示，在得知他對年輕女性犯下這些可怕罪行後，非常慶幸自20多歲那幾次之後見面，再也沒有任何聯繫。她強調：「我的心與所有受害者同在，希望正義得以伸張。」

    現年41歲的索菲亞王妃為瑞典王位第4繼承人韋姆蘭公爵卡爾·菲利普王子的妻子，婚前曾任性感模特兒，2015年結婚後，以平民出身身份成功融入瑞典王室，並以熱心公益、優雅穿搭及支持兒童慈善聞名，深受民眾愛戴。

    近日許多歐洲王室家族都因捲入艾普斯坦而身陷危機，挪威王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）名字在艾普斯坦檔案中至少出現至少1000次，與艾普斯坦甚至有親暱互動，聲望重創；英國前王子安德魯更是與艾普斯坦關係密切而被剝奪王室頭銜。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播