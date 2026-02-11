又1王室成員名字出現在艾普斯坦檔案！ 瑞典王妃首度回應

瑞典索菲亞王妃證實，自己曾在20歲左右還在擔任模特兒時與艾普斯坦見過幾次面。（法新社）

隨著已故美國富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案陸續公開，許多歐洲王室都被捲入風波，現瑞典索菲亞王妃（Princess Sofia）證實，自己曾在20歲左右還在擔任模特兒時與艾普斯坦見過幾次面，對方曾邀她上島，但沒有接受；索菲亞王妃強調，自己沒有參與其中，還希望艾普斯坦受害者正義能夠伸張。

綜合外媒報導，瑞典索菲亞王妃名字出現在艾普斯坦檔案上，索菲亞王妃10日首度對此回應，她表示自己曾在20歲左右見過2次，2005年是在1家餐廳的社交聚會上，她經瑞典女企業家巴布羅恩布姆（Barbro Ehnbom）介紹認識了艾普斯坦，另1次是在1場電影放映會上。

瑞典媒體報導指出，當時羅恩布姆寄了索菲亞的照片給艾普斯坦，稱她是「有抱負的演員」，艾普斯坦則回覆，邀請索菲亞前往他的私人島嶼，但索菲亞最終沒有接受邀請。

索菲亞王妃表示，在得知他對年輕女性犯下這些可怕罪行後，非常慶幸自20多歲那幾次之後見面，再也沒有任何聯繫。她強調：「我的心與所有受害者同在，希望正義得以伸張。」

現年41歲的索菲亞王妃為瑞典王位第4繼承人韋姆蘭公爵卡爾·菲利普王子的妻子，婚前曾任性感模特兒，2015年結婚後，以平民出身身份成功融入瑞典王室，並以熱心公益、優雅穿搭及支持兒童慈善聞名，深受民眾愛戴。

近日許多歐洲王室家族都因捲入艾普斯坦而身陷危機，挪威王儲妃梅特瑪麗（Mette-Marit）名字在艾普斯坦檔案中至少出現至少1000次，與艾普斯坦甚至有親暱互動，聲望重創；英國前王子安德魯更是與艾普斯坦關係密切而被剝奪王室頭銜。

