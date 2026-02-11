涉綁架美國電視主播母親 1男子遭拘留偵訊

美國當局10日拘留1名男子就南希．賈斯禮遭綁架一案進行訊問。但尚無跡象表明，被拘留者與FBI公布照片中的蒙面者是同一人。圖為FBI公布的蒙面者圖。（法新社，本報合成）

美國當局10日拘留1名男子，就美國電視主播薩凡娜．賈斯禮（Savannah Guthrie）母親南希．賈斯禮（Nancy Guthrie）遭綁架一案進行訊問。美國聯邦調查局（FBI）同日早些時候公布該案1名嫌疑人的照片。

根據《法新社》報導，南希·格思禮據信於1月31日晚或2月1日凌晨在家中被綁架。美國執法官員10日拘留1人，就綁架案進行訊問。

請繼續往下閱讀...

此案牽動著全美民眾的心，美媒對此案進行鋪天蓋地的報導。FBI也在10日早些時候公布相關照片，顯示1名蒙面者疑似在南希．賈斯禮家門外移動攝影機。。

FBI局長巴特爾（Kash Patel）在X上發布的6張照片和3段影片顯示，黑暗中1名蒙面者出現在1處空蕩蕩的門口。蒙面者被描述為「持械人員」。

影片中蒙面者低著頭走向南希．賈斯禮家的前門，手在鏡頭前停留幾秒鐘，然後轉身似乎在地上尋找東西，接著蒙面者走出門外，拔起一些植物，疑似將植物推向鏡頭。

值得注意的是，美國廣播公司新聞網（ABC News）指出，沒有跡象表明被拘留男子，與照片中的蒙面者是同一人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法