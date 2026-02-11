為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    去不了日本！中國遊客春節湧向南韓 9天或達近20萬人次

    2026/02/11 11:43 即時新聞／綜合報導
    南韓政府11日預測，中國春節長假期間赴韓的中國遊客有望達19萬人次。圖為中國遊客在首爾的免稅商店購物。（彭博資料照）

    南韓政府11日預測，在長達9天（15日至23日）的中國春節長假期間，到訪南韓的中國遊客有望達19萬人次。

    韓聯社報導，南韓文化體育觀光部（文體部）、南韓觀光公社（旅遊發展局）共同表示，本次中國春節長假期間，訪韓中國遊客連續多天有望較去年同期增加44%，達19萬人。考量部分中國遊客為避開高峰、已在春節長假前2週左右提前訪韓，訪韓中國遊客可能進一步增加。

    由於訪韓中國遊客的「散客」佔比可能超過70%，南韓文體部、觀光公社正與中國行動支付應用京東、攜程和微信支付展開合作，加強宣傳一日遊產品、國內交通折扣券、對應冬季活動及春節的旅遊產品等。

    為了迎接大規模中國遊客到訪，觀光公社和支付寶將在首爾明洞聯手搭建「歡迎活動區」，供中國遊客拍照留念；濟州國際機場更設置「款待區」，向中國遊客提供以馬年為主題的紀念商品，並宣傳綠色旅遊。

    日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」答詢後，中國政府持續要求公民避免赴日旅遊，本月26日再次提醒中國民眾，「農曆春節不建議訪日」。日本政府觀光局發表資訊顯示，去年12月訪日的中國旅客較前年同期減少了45%。

