美國將派遣200名士兵至奈及利亞 協助打擊極端組織

美國將向奈及利亞派遣200名士兵，訓練其武裝部隊打擊極端組織。圖為奈及利亞安全部隊。（路透）

奈及利亞和美國官員10日表示，美國將向奈及利亞派遣200名士兵，訓練其武裝部隊打擊極端組織。此舉標誌著美國加強與奈及利亞的軍事合作。

根據《法新社》報導，奈及利亞國防部發言人烏巴（Samaila Uba）少將表示，奈及利亞正邀請美軍協助訓練和提供技術支持。

烏巴指出，雖然這次200人的部署標誌著雙方合作的升級，但美軍不會直接參與戰鬥或軍事行動。

美軍聲稱，未來將為奈及利亞的空襲行動提供情報，並努力加速武器採購。

率先報導此次部署的《華爾街日報》表示，該部署將補充1支已在奈及利亞的美國小分隊，該分隊旨在協助奈及利亞進行空襲目標定位。

《華爾街日報》指出，預計將在未來幾週內抵達的增援部隊，會提供訓練和技術指導，包括協助奈及利亞協調同時涉及空襲和地面部隊的作戰行動。

奈及利亞一直因國內安全局勢不穩，而受到美國外交壓力。美國總統川普將奈及利亞的混亂局勢，定性為針對基督徒的「迫害」和「種族滅絕」。

雖然在奈及利亞有基督徒成為極端組織攻擊目標案例，但穆斯林也遭到大規模屠殺。川普的阿拉伯和非洲事務高級顧問布洛斯（Massad Boulo）去年指出，博科聖地（Boko Haram）和伊斯蘭國殺害的穆斯林比基督徒更多。

獨立分析家也抱持相同觀點。他們認為奈及利亞政府未能有效遏制聖戰組織和武裝團夥在治理不善的農村地區實施暴力活動。

