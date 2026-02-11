為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    讚小泉進次郎「進擊的巨人」 謝金河：接班高市的潛力人物

    2026/02/11 10:05 即時新聞／綜合報導
    日本防衛大臣小泉進次郎。（美聯社資料照）

    日本首相高市早苗解散眾議院進行改選，並在本月8日取得壓倒性勝利，擁有超高人氣的防衛大臣小泉進次郎不僅積極投入助選，在應對媒體提問時更是妙語如珠，財信傳媒董事長謝金河發文直言，雖然大家都把目光放到高市身上，但小泉進次郎的卓越表現也令人刮目相看。謝金河認為，高市任命進次郎出任國防大臣，已經有準接班人的架勢，會是高市之後的潛力人物！

    謝金河在臉書以「進擊的巨人：小泉進次郎的躍升」為題發文指出，這次日本大選，大家都把目光放到高市的身上，其實小泉進次郎的卓越表現也令人刮目相看！

    謝金河說明，這次高市在她的選區，對手只有一個共產黨員，而麻生爺爺（麻生太郎）頂著85高齡仍然中氣十足，站在講台上滔滔不絕，告訴日本選民要勇敢面對外面勢力的威脅，他是福岡王，也是完勝對手。

    謝金河表示，小泉進次郎在他的選區也以77對11%輕鬆完封對手。他在競選期間談笑用兵，態度親民讓選民印象深刻。他在選前催票說不可以太過自信，上次選首相，以為勝券在握，最後卻輸了。

    謝金河提到，小泉進次郎在競選中說了一段很有智慧的話：「我們沒有打算拍胸脯保證說，自民黨一定是100%的完美政黨，唯一一點我可以很肯定的說，自民黨是最不爛的那個選擇！」這個話令人聽得窩心。

    謝金河也指出，在跑行程途中，小泉進次郎和選民融合在一起，抱起小孩更是得心應手！在當選的選舉之夜，他拿著一幅遺照，原來是他和他的父親小泉純一郎的兩代秘書鍋倉先生去世了，他在勝選後第一個感謝照顧他們家兩代的秘書。

    謝金河表示，上次首相的競爭，進次郎民調領先高市，但高市登上相位。不過高市任命進次郎出任國防大臣，已經有準接班人的架勢。元月進次郎去美國五角大廈，和美國國防部長赫格塞斯一起做伏地挺身，他的英挺帥氣，深受日本民眾歡迎。

    謝金河在文末直言，進次郎今年才44歲，他的父親小泉純一郎不想進次郎那麼早當首相，現在是歴練的時候，進次郎年輕就是本錢，他會是高市之後的潛力人物！

