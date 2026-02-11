高市眾院大選「狂勝」 專家：中國施壓行動失敗、美日應加強挺台

日本首相高市早苗（右）解散眾議院進行改選，並在本月8日取得壓倒性勝利，華府智庫專家對此分析，這顯示執政黨拿下多數席次，得以藉此推進改革，也讓中國連月針對日本施壓的行動宣告失敗。圖左為中國國家主席習近平。（法新社）

日本首相高市早苗解散眾議院進行改選，並在本月8日取得壓倒性勝利，華府智庫專家對此分析，這顯示執政黨拿下多數席次，得以藉此推進改革，也讓中國連月針對日本施壓的行動宣告失敗。專家也提出，美國及日本應更密切合作，並支持台灣抗中脅迫。

據外媒報導，保衛民主基金會（FDD）中國計畫的高級研究分析師傑克·伯納姆（Jack Burnham）撰文指出，本月8日執政的自民黨在國會選舉中取得壓倒性勝利，雖然當天大雪紛飛，日本選民依舊冒著嚴寒投票，向中國發出明確的訊號。此次選舉也是日本戰後歷史上競選時間最短的一次，自民黨在眾議院拿下2/3的多數席次，讓高市得以啟動修憲的進程。

請繼續往下閱讀...

伯納姆表示，這項選舉結果不僅讓高市早苗贏得明確授權，可用於加強日本防衛政策，強化自民黨改革日本國家安全政策的努力，也讓中國連月來因日本對台立場，而對日本數度施壓的行動以失敗告終。

伯納姆提到，中國除了採取經濟抵制、加強海警巡邏以及強硬言辭（包括核威脅）等報復措施，今年1月更一步升級了經濟施壓行動，威脅切斷國防生產所需關鍵礦產的出口，同時也舉行挑釁性的軍事演習，在最近一次圍繞台灣舉行的軍演中，更提及以「島鏈外全方位威懾」為目標，明確凸顯其意圖是阻止日本、美國或其盟軍在危機期間抵達台灣。

伯納姆也指出，「華府也應與東京密切合作，以支持台灣對抗中國脅迫」。包含建立區域關鍵資源儲備，例如在危機發生時供應台灣的液化天然氣，以及預先規劃的海上通道，以讓商船可在中國對台封鎖或禁運期間可以通行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法