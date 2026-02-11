愛沙尼亞稱俄計劃加強軍事力量 增兵規模將取決於「它」

愛沙尼亞對外情報局局長羅辛表示，俄羅斯今年或明年無法對北約發動攻擊，但計劃大幅增加其在北約東翼的兵力。圖為俄羅斯總統普廷。（美聯社）

1位歐洲高級情報官員近日稱，俄羅斯今年或明年無法對北約發動攻擊，但計劃大幅增加其在北約東翼的兵力，具體增兵規模將取決於對烏克蘭戰爭的最終結果。

根據《美聯社》報導，愛沙尼亞對外情報局局長羅辛（Kaupo Rosin）近日在線上簡報會上告訴媒體，俄羅斯總統普廷目前無意停止對鄰國烏克蘭長達近4年的入侵，並認為他可以在關於如何結束戰爭的談判中「智勝」美國。

請繼續往下閱讀...

羅辛表示，俄羅斯官員在與美國的談判中拖延時間，沒有討論如何與美國進行真正有意義的合作。

羅辛指出，俄羅斯的計劃包括組成新軍事單位，並將其與北約接壤的邊境沿線的戰前兵力增加2到3倍。他補充，此計劃將很大程度取決於俄羅斯、美國和烏克蘭之間就烏克蘭停火問題進行的談判結果。

羅辛解釋，談判結果對俄羅斯計劃影響深遠原因是，俄羅斯需要將「相當一部分」軍事力量部署在被佔領的烏克蘭境內和俄羅斯本土，以阻止烏克蘭未來的行動。

羅辛聲稱，目前俄羅斯「沒有足夠的資源」對北約發動攻擊，但克里姆林宮擔心歐洲會在未來幾年內重新武裝，並對俄羅斯採取軍事行動。

關於如何獲得俄羅斯怎麼看待與美國談判的訊息，羅辛說是愛沙尼亞從「俄羅斯內部討論」中收集到情報。羅辛沒具體說明如何收集到情報，只說這些討論表明俄羅斯官員相信，美國仍是俄羅斯的主要敵人。

值得注意的是，1名白宮官員回應羅辛言論，稱美國總統川普的談判代表在結束俄烏戰爭的談判中取得「巨大進展」。官員指出，美國、烏克蘭和俄羅斯最近在阿布達比達成1項協議，釋放300多名戰俘。

