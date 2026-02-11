為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    高市早苗率自民黨勝選 青瓦台：李在明未致電祝賀

    2026/02/11 09:32 即時新聞／綜合報導
    青瓦台10日證實，截至目前，南韓總統李在明（左）未致電祝賀日本首相高市早苗（右）勝選。圖為兩國領導人今年1月會晤畫面。（彭博資料照）

    青瓦台10日證實，截至目前，南韓總統李在明（左）未致電祝賀日本首相高市早苗（右）勝選。圖為兩國領導人今年1月會晤畫面。（彭博資料照）

    南韓總統府青瓦台10日針對日本眾議院選舉後的日韓關係走向表示，南韓堅持「與日本共同討論雙邊關係穩健的發展方向、全力解決共同課題」立場不變。青瓦台也證實，截至目前，總統李在明未致電祝賀日本首相高市早苗勝選。

    韓聯社報導，高市早苗日前率領自民黨在日本眾院選舉中獲得壓倒性勝利，引發南韓對日本內閣加速右傾的憂慮。

    青瓦台發言人金南俊（音譯）10日被問及日本選舉結果將對日韓關係帶來何種影響時，作出如上表述。金南俊表示，與稍早兩國領導人會談時重申的一致，雙邊關係應朝著面向未來的方向發展。「對於尚未發生的事情，無可奉告。」

    被問及李在明是否與高市早苗通過電話時，金南俊稱，李在明前一天曾在社群媒體發文就日本眾議院選舉結果表態，高市早苗也予以回應，「兩位領導人未進行通話。」

    李在明9日在社群媒體X上發文，祝賀高市早苗領導執政聯盟在日本眾院選舉中獲勝。李在明表示，期待日本今後能在高市的領導下不斷發展，「我還期待能在不久的將來在南韓與高市首相會面，開啟新一輪穿梭外交。」

    圖
    圖 圖 圖
